У Києві відкрився форум Yalta European Strategy "Після COVID = Перед катастрофою? Кроки до виживання". Захід проходить 10-11 вересня в Мистецькому арсеналі.

Фоорум почався з вступного слова засновника Віктора Пінчука. Після нього з виступом вийшов президент Володимир Зеленський.

На цьогорічному заході зосередяться на глобальних викликах сьогодення і майбутнього в галузях миру, безпеки, функціонування міжнародних союзів, еволюції міжнародної політики світових держав, зміни клімату, а також штучного інтелекту та компаній-технологічних гіганти.

Серед спікерів сесій мозкового штурму першого дня: Майк Бернес-Лі, директор Small World Consulting; Карл Більдт, міністр закордонних справ Швеції (2006-2014 рр.), Прем'єр-міністр Швеції (1991-1994 рр.); Джон Болтон, автор книги «Кімната, у якій це відбувалося», радник з національної безпеки (2018-2019), Посол США в ООН (2005-2006); Рутгер Брегман, історик, письменник, De Correspondent; Маша Гессен, авторка, журналістка, штатний автор The New Yorker, письменник-резидент Bard College; Фарід Закарія, ведучий програми Fareed Zakaria GPS, СNN; Чарльз Купчан, професор Джорджтаунського університету, старший науковий співробітник Ради закордонних справ; Кеті О’Ніл, засновниця ORCAA; Ніл Фергюсон, Старший науковий співробітник Інституту Гувера, Стенфордський університет; Рана Форухар, асоційована редакторка Financial Times, глобальна економічна аналітикиня CNN, авторка книг; Лінда Юе, ад’юнкт-професорка економіки LSE, наукова співробітниця економіки Оксфордського університету та багато інших.

На другий день виступатимуть вищі офіційні особи та експерти з України, а також міжнародні діячі, зокрема: Дарон Аджемоглу, професор Массачусетського технологічного інституту; Олена Білан, головна економістка Dragon Capital; Юрій Вітренко, голова правління НАК «Нафтогаз України»; Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони України; Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента України; Фарід Закарія, ведучий програми Fareed Zakaria GPS (СNN); Вольфганг Ішингер, голова постійної Мюнхенської конференції з безпеки; Tарас Качка, заступник міністра економіки України – торговий представник України; Керсті Кальюлайд, президентка Естонії; Александр Квасневський, президент Польщі (1995–2005), голова наглядової ради YES; Денис Малюська, міністр юстиції України; Сергій Плохій, професор Гарвардського університету; Владислав Рашкован, заступник виконавчого директора МВФ; Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України; Девід Рубенштейн, співзасновник та співголова правління The Carlyle Group; Стівен Сакур, ведучий програми HARDtalk на BBC; Ольга Стефанішина, віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України; Джиліан Тетт, головна редакторка та голова редакційної колегії Financial Times у США; Ніл Фергюсон, старший науковий співробітник Інституту Гувера, Стенфордський університет; Амос Хохштайн, старший радник з енергетичної безпеки Державного департаменту США, та інші.

Фото: Соня Кошкіна

Yalta European Strategy – щорічний форум, де обговорюється європейське майбутнє України в глобальному контексті. YES сприяє розвитку нових ідей, налагоджує зв’язки України з міжнародними партнерами та підтримує сили, що виступають за зміни в Україні, розбудовує мережі тих, хто підтримує нову Україну по всьому світі.

Форуми YES започатковані з 2004 року. По 2013 рік зустрічі проводилися в Ялті, після окупації Криму їх перенесли до Києва.