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Юлія Тимошенко заявила, що уряд не розуміє, що "веде країну до енергетичного колапсу, а людей вганяє у крайню бідність"

Тимошенко на годинні запитань до Кабміну поставила запитання щодо збільшення вартості тепла цього опалювального сезону і про скорочення кількості отримувачів субсидій. 

Юлія Тимошенко заявила, що уряд не розуміє, що "веде країну до енергетичного колапсу, а людей вганяє у крайню бідність"
Фото: ba.org.ua

Об’єднавши зусилля, опозиційні фракції домоглися зміни порядку денного години запитань до уряду. Про це повідомила голова партії "Баьківщина" Юлія Тимошенко в Facebook.

Однак, на її думку, чиновники продемонстрували "абсолютну розгубленість і непрофесійність напередодні важкого опалювального сезону".

"З відповіді прем’єра зробила невтішний висновок – Кабінет міністрів не контролює ситуацію і не розуміє, що веде країну до енергетичного колапсу, а людей – вганяє у крайню бідність!" – заявила вона.

Перед початком Години за запитань до уряду всі опозиційні фракції з трибуни парламенту озвучили вимогу змінити порядок денний і заслухати звіт урядовців про підготовку країни до опалювального періоду, а не про візит президента до США, як було заплановано монобільшістю, додали в пресслужбі партії

"Ми переконані, що український народ заслужив право знати правду, тому прем’єр зобов’язаний зараз усій країні та парламенту доповісти, як люди будуть платити підвищені тарифи і що робить влада", – наголосила Юлія Тимошенко.

Лідер "Батьківщини" поставила запитання щодо збільшення вартості тепла у півтора рази цього опалювального сезону, про скорочення кількості отримувачів субсидій з семи мільйонів до двох із половиною та про намагання центральної влади перекласти свої прорахунки на плечі місцевої влади, змусивши їх зберегти минулорічні ціни на комірне при нових цінах на газ за рахунок дотацій з місцевого бюджету.

Нагадаємо, під час погоджувальної ради Юлія Тимошенко представила лідерам фракцій план зниження тарифів і збільшення субсидій.

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