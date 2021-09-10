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МОЗ завершило підготовку змін до адаптивного карантину

Перехід в "жовту" зону може відбутися в третій декаді вересня.

МОЗ завершило підготовку змін до адаптивного карантину
Фото: Lb.ua

Міністерство охорони здоров'я завершило підготовку змін до постанови про адаптивний карантин і проситиме ухвалити їх на позачерговому засіданні Кабінету міністрів.

Про це журналістам в кулуарах парламенту розказав міністр Віктор Ляшко.

"Жовтий рівень ми введемо після того, як запропоновані Міністерство охорони здоров'я зміни будуть схвалені на уряді. За цей тиждень ми пройшли погодження з усіма органами виконавчої влади і опрацьовуємо юридичні правки з Міністерством юстиції. Щойно буде висновок Мін'юсту, ми будемо просити прем'єра скликати позачерговий Кабінет міністрів, де розглянути питання внесення змін до постанови про адаптивний карантин. Вона набере чинності через сім днів, і після цього будуть всі підстави для національної комісії ТЕБ і НС зібратися та оголосити на території України "жовтий" рівень", - сказав він.

Нагадаємо, що раніше Ляшко прогнозував перехід України в "жовту" зону вже з 13 вересня. Через кілька днів Кабмін вирішив відкласти цей перехід, щоб змінити певні положення про адаптивний карантин.

Зокрема, планується пом'якшити вимогу до вакцинації 80% персоналу закладів освіти. Оновлена постанова передбачатиме, що для роботи в "жовтій" зоні вакцинованими вважатимуться вчителі та інші педагогічні працівники, які матимуть хоча б одне щеплення.

Крім того, 80%-ий поріг щеплення буде введено для інших сфер, зокрема кінотеатрів.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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