Голова Комітету ВР з питань європейської інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе повідомила, що парламент має намір звертатися до європейських партнерів після повідомлення про добудову російського газогону "Північний потік-2".

Звернення стосуватимуться недопуску сертифікації оператора, повідомила вона в коментарі LB.ua на форумі YES, що нині проходить у Києві.

"Я вважаю, що зараз мали би об'єднатися зусилля всіх гілок влади, щоб ми використали всі можливості, які пов'язані з несертифікацією оператора, який повністю залежний від "Газпрому", у вигляді цього "Північного потоку-2". Ми маємо активізувати свої зусилля, незрозуміло, на якому етапі знаходяться з консультаціями, за якими уряд України звернувся до Європейського Союзу, щоб обговорити цю проблему і знайти рішення для України і ЄС", – повідомила очільниця комітету.

Вона підкреслила, що необхідне об'єднання і монобільшості, і опозиційних фракцій.

"Я переконана, що буде (підніматися це питання на парламентському рівні. – Ред.). У нас є й інші способи взаємодії з нашими партнерами за кордоном, з парламентом, починаючи з Європейського парламенту, я як раз днями зверталася до парламентського голови комітету Асоціації, щоб ми ініціювали розмову з європейськими парламентарями, спільну, можливо заяву, і стосовно "Північного потоку-2", і стосовно затримок кримських татар після їх повернення з Кримської платформи, і щодо неприйняття виборів РФ на території окупованого Криму і залучення українців з примусово виданими паспортами", – додала Іваана Климпуш-Цинцадзе.

10 вересня російський газовий монополіст "Газпром" оголосив про завершення будівництва газопроводу "Північний потік - 2".

2 вересня очільник "Газпрому" Міллер сказав, що перші поставки "Північним потоком - 2" можуть початися вже в 2021 році. "Ще до кінця цього року в цей опалювальний сезон ми з вами можемо поставити перший газ по газопроводу «Північний потік - 2» на європейський ринок", – заявив він.