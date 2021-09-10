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На субсидії не вистачає 12 млрд гривень

Шмигаль попросив Верховну Раду виділити додаткові гроші.

На субсидії не вистачає 12 млрд гривень
Фото: Рада ТВ

Кабінет міністрів буде просити Верховну Раду додатково виділити 12 млрд гривень на виплату субсидій на житлово-комунальні послуги.

Про це під час години запитань до уряду в Верховній Раді сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він розповів, що в державному бюджеті на субсидії було заплановано менше 37 млрд гривень, з яких 35,2 млрд гривень уже використано. Залишку коштів вистачить, щоб виплатити субсидії тільки до початку опалювального сезону.

"До кінця року, за підрахунками Міністерства соціальної політики, потрібно буде ще 12 млрд гривень. Будемо звертатися до народних депутатів і просити підтримати зміни в бюджет", - сказав Шмигаль.

Відповідний законопроєкт планують подати в Раду наступного тижня.

Нагадаємо, що востаннє Верховна Рада вносила зміни до держбюджету в липні, коли було виділено 1 млрд грн на "велику реставрацію" пам'яток комунальної форми власності.

Доходи держбюджету на 2021 рік мають становити 1,1 трлн гривень, видатки - 1,35 трлн.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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