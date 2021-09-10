Кабмін створив антикризовий штаб "Укрзалізниці" на чолі з Кубраковим

Кабінет міністрів 8 вересня вирішив створити антикризовий штаб з відновлення сталого функціонування АТ "Укрзалізниця". Його очолив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Перше засідання штабу заплановано на 16 вересня.

Воно буде присвячене закупівлі критично важливих матеріалів, які необхідні для стабільного функціонування галузі та проведення ремонтів.

Крім Кубракова, до антикризового штабу увійшли заступник міністра інфраструктури Василь Шкураков, в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін, заступник міністра економіки України Крістіна Голубицька, заступник міністра фінансів України Олександр Кава, представники правоохоронних органів, Антимонопольного комітету України, Європейської бізнес-асоціації, Американської торговельної палати.

Антикризовий штаб створено на виконання рішення РНБО.

Нагадаємо, що на початку серпні Рада національної безпеки і оборони України доручила Кабінету міністрів покласти обов'язки голови правління "Укрзалізниця" на міністра інфраструктури Олександра Кубракова. Таке рішення було б прямим втручанням в операційну діяльність підприємства, і його не було реалізовано.

Обов'язки голови правління УЗ з середини серпня виконує Олександр Камишін.