Як ефективно трансформувати міста завдяки цифровим платформам

Урбанізація в Україні триває вже кілька десятиліть. Попри виклики, зокрема повномасштабне вторгнення, за різними оцінками, сьогодні понад 65% населення країни продовжують жити в міських агломераціях, що підкреслює важливість розвитку та адаптації міських просторів до нових реалій. Особливо коли йдеться про інфраструктуру та ресурси. Відповіддю на ці виклики стає перетворення міста на smart-хаб. Це не лише про зручні послуги для мешканців, але й про те, щоб жителі завжди були на одній хвилі з містом — знали про важливі зміни та могли брати участь у житті громади.

Фото: КМДА

Тому ми запустили нову платформу MISTO. Там будуть квитки на громадський транспорт, доступ до комунально-житлових послуг, безпекові функції, опитування та петиції.

Підмогильний сто років тому порівнював місто зі звіром, якого потрібно приручити. Сьогодні ми точно знаємо, місто може бути зручним сервісом, із повноцінним функціоналом і реальною можливістю змін для комфорту кожного мешканця. Розповідаємо, як будувати ResilienceTech міста, а також зробити їх більш технологічними та доступними.

Ще один застосунок?

Ніколи не рахували, скільки їх у вашому телефоні? Давайте спробуємо разом. Кілька віджетів доставки, ще кілька — таксі, окремі апки для квитків, навігації, застосунок, який відстежує затори, програми для петицій, для графіка громадського транспорту, месенджер для друзів, для колег, для вітальних листівок мамі та ще кілька надзвичайно потрібних штук, назви яких ми так одразу і не згадаємо. Якщо підсумувати – то застосунків часто понад 10.

Кращим рішенням є платформа зі зручним дизайном, яка може бути комплексно інтегрована в наші міста. Це зручний застосунок, який збирає в одному місці всі можливі міські послуги. Тобто насправді, апок на телефоні стане менше.

Це оптимальне рішення для мешканців, влади та навіть туристів, які відвідують місто вперше. Платформа акумулює в одному місці всі можливі питання.

Мобільність у всьому. Від інформації про громадський транспорт до сплати комунальних послуг (і звернення щодо відсутності гарячого водопостачання, наприклад). Крім того, на платформі можна буде придбати квитки на проїзд у громадському транспорті, абонементи на паркування та інші міські сервіси. В один клік. Безпека та екстрені сповіщення. У будь-якій ситуації важливо вчасно реагувати на загрози. Чи буде це сигнал повітряної тривоги, повінь або землетрус — мешканці негайно знатимуть про ситуацію. Е-демократія. Підтримка важливих ініціатив, петиції, голосування. Рішення на основі актуальних даних. Аналітичні дашборди забезпечують міські адміністрації інструментами для ухвалення рішень на основі даних. Аналіз, наприклад, кількості куплених QR-квитків, дозволяє оптимізувати транспорт, планувати бюджетні надходження та отримувати дані про реальну кількість мешканців у громаді. Пряма комунікація міста з громадою. Це забезпечує оперативне інформування жителів про важливі події та рішення через офіційні канали

А також новини, послуги ЦНАПів, карти з укриттями, державні та міські програми, навіть афіша найближчих івентів — все це зібрано на одній платформі.

Цифрова платформа легко інтегрується в наявну міську інфраструктуру та об’єднує в собі всі необхідні системи та сервіси для максимальної ефективності та зручності. Фактично, це діджиталізація всіх муніципальних інструментів в одному місці.

Є ще три основних виклики, які ми ставимо перед собою як команда.

Створення ResilienceTech міст

Це новий рівень цифровізації для муніципалітетів. Сьогодні міста поступово впроваджують е-квитки та модернізують ЦНАПи, вдосконалюючи окремі процеси. Завдяки цифровим платформам та інтегрованому рішенню ми посилюємо їхні зусилля і допомагаємо системно вдосконалювати управління та розвивати міську інфраструктуру.

Завдяки динамічному аналізу даних і оперативному реагуванню на ситуацію міста отримують важливу перевагу — ухвалення рішень на основі реальних показників. Це дозволяє не лише швидко реагувати на загрози, але й передбачати їх, запобігаючи кризовим ситуаціям. Обробка великих обсягів даних допомагає отримати актуальну картину на всіх рівнях управління, залучати необхідні ресурси й координувати роботу служб. У результаті міста стають більш підготовленими до викликів та здатними до швидкого відновлення у разі потреби.

Звісно, це не тільки стосується розв'язання нагальних проблем. Аналіз даних відкриває можливість цільового планування і раціонального використання ресурсів для отримання доходів та економії міських бюджетів.

One-reliable-channel між мешканцями та владою

Так працює пряма демократія, коли кожен мешканець міста залучений до процесу прийняття рішень.

Цифрові платформи дозволяють проводити онлайн-опитування та підписувати петиції щодо тих чи інших пропозицій. А ще одразу інформувати через push-повідомлення про впровадження якогось рішення чи зворотний зв’язок по ньому.

Через свої інтерактивні функції платформа дозволяє мешканцям легко взаємодіяти з міськими сервісами та напряму контактувати з міською владою. Це створює лояльне ком’юніті, де кожен може бути почутим.

Глобальне рішення

Масштабувати платформу можна для кожного українського міста. Мова не йде тільки про мільйонники, чи обласні центри. Кожне місто України — унікальне. І кожне — гідне стати технологічним.

Для кожного окремого міста в платформу можуть бути інтегровані різні сервіси та функції, та головна мета — це загалом зробити всі наші міста доступнішими та зручнішими.

Де б ми не жили сьогодні — в Дніпрі чи Дрогобичі, Краматорську чи Києві, Вознесенську чи Луцьку — наші міста змінюються. І головне, що сьогодні саме ми можемо реально впливати на ці зміни.