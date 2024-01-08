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​Більше 57% українців хочуть, аби засідання Верховної Ради транслювалися онлайн, - опитування

Переважну більшість часу це скликання парламенту працювало в закритому режимі через воєнний стан.

​Більше 57% українців хочуть, аби засідання Верховної Ради транслювалися онлайн, - опитування
Ілюстративне фото
Фото: Ярослав Железняк

Понад 57% громадян України виступають за поновлення онлайн-трансляції засідань Верховної Раді на телеканалі "Рада". Водночас близько 65% українців вважають, що журналісти мають бути присутні на засіданнях парламенту навіть під час воєнного стану. 

Про це свідчать результати соціологічного опитування, яке провів фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова на замовлення "Руху Чесно" з 8 по 15 грудня 2023 року.

Не погоджуються з тезою про необхідність доступу журналістів до засідань 11% українців, а з необхідністю трансляції не згодні близько 14% громадян.

Позиція всіх регіонів дуже схожа. Відмінним є лише відсоток мешканців східних та центральних регіонів, які не погоджуються з необхідністю відкрити журналістам доступ до парламенту та відновити онлайн-трансляції телеканалу "Рада". Це можна пояснити безпековими питаннями.

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У "Чесно" нагадують, що переважну більшість часу це скликання парламенту працювало в закритому режимі. Такий формат досить зручний для більшості нардепів, адже журналісти не можуть безпосередньо слідкувати за їхньою роботою в сесійній залі та не можуть, як раніше, отримати коментар у кулуарах.

  • У вересні 2022 року депутати проголосувалии за постанову, аби засідання ВР не транслювалися в прямому ефірі. Раніше вони провалили включення до порядку денного законопроєкту про дистанційне голосування парламенту. Згідно з документом, мала бути забезпечена пряма трансляція такого голосування на ТБ, радіо, офіційному вебсайті ВР та в інший спосіб.
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