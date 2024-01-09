Розминка перед помстою за Київстар: українські хакери залишили частину Москви без Інтернету і ТБ

Хакери угрупування Blackjack, які, ймовірно, причетні до СБУ, зламали московського інтернет-провайдера М9ком й позносили його сервери. Про це повідомили співрозмовники редакції.
Йдеться про 20 ТБ видалених даних: офіційний сайт компанії, сайти філіалів, поштовий сервер, сервіси кіберзахисту та іншого. Унаслідок хакерської атаки частина жителів Москви залишилася без Інтернету та телебачення.
"Кібервоїни вивантажили більше 10 Гб даних з поштового серверу та клієнтських баз компанії, які виклали для дослідження всіма охочими", – повідомили джерела.
Хакери заявили, що М9ком – це одна з "розминочних" атак перед реальною постою за злам українського оператора.
- 12 грудня хакери зламали оператора Київстар. Не працювали послуги голосового зв'язку, СМС, мобільний Інтернет, не відкривався додаток. Хакери уразили кіберзахист оператора через скомпрометований обліковий запис одного зі співробітників. За атакою стоять російські кіберзлочинці.
- Відновити всі послуги вдалося лише через декілька днів.
- Начальник управління кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк сказав, що атака знищила "майже все", включаючи тисячі віртуальних серверів. Це перший приклад деструктивної кібератаки, яка "повністю знищила ядро телекомунікаційного оператора".