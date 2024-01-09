На Хмельниччині фіксують більшість крилатих ракет ворога
На Хмельниччині фіксують більшість крилатих ракет ворога
Порошенко в річницю підписання Томоса: тепер навіть скептики зрозуміли, для чого це було
Порошенко в річницю підписання Томоса: тепер навіть скептики зрозуміли, для чого це було
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
У Хмельницькій області під час масованої атаки збили три ворожі ракети, є загиблі (оновлення)
У Хмельницькій області під час масованої атаки збили три ворожі ракети, є загиблі (оновлення)
Маск вживає кетамін, керівники Tesla та SpaceX занепокоєні, − Wall Street Journal
Маск вживає кетамін, керівники Tesla та SpaceX занепокоєні, − Wall Street Journal
Британські ракети для нашої ППО. Українські також можуть бути
Британські ракети для нашої ППО. Українські також можуть бути
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Олег Толмачев: «Видобуток газу зараз більший, ніж у довоєнному 2021 році»
Олег Толмачев: «Видобуток газу зараз більший, ніж у довоєнному 2021 році»
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
ГоловнаСуспільствоВійна

Розминка перед помстою за Київстар: українські хакери залишили частину Москви без Інтернету і ТБ

Хакери зламали московського інтернет-провайдера М9ком.

Розминка перед помстою за Київстар: українські хакери залишили частину Москви без Інтернету і ТБ

Хакери угрупування Blackjack, які, ймовірно, причетні до СБУ, зламали московського інтернет-провайдера М9ком й позносили його сервери. Про це повідомили співрозмовники редакції.

Йдеться про 20 ТБ видалених даних: офіційний сайт компанії, сайти філіалів, поштовий сервер, сервіси кіберзахисту та іншого. Унаслідок хакерської атаки частина жителів Москви залишилася без Інтернету та телебачення.

"Кібервоїни вивантажили більше 10 Гб даних з поштового серверу та клієнтських баз компанії, які виклали для дослідження всіма охочими", – повідомили джерела.

Хакери заявили, що М9ком – це одна з "розминочних" атак перед реальною постою за злам українського оператора. 

Фото: джерела LB
Фото: джерела LB
Фото: джерела LB
Фото: джерела LB
Фото: джерела LB
Фото: джерела LB
Фото: джерела LB
Фото: джерела LB
Фото: джерела LB
Фото: джерела LB
Фото: джерела LB
Фото: джерела LB
Фото: джерела LB
Фото: джерела LB
Фото: джерела LB
Фото: джерела LB
Фото: джерела LB
Фото: джерела LB
Фото: джерела LB

  • 12 грудня хакери зламали оператора Київстар. Не працювали послуги голосового зв'язку, СМС, мобільний Інтернет, не відкривався додаток. Хакери уразили кіберзахист оператора через скомпрометований обліковий запис одного зі співробітників. За атакою стоять російські кіберзлочинці.
  • Відновити всі послуги вдалося лише через декілька днів.
  • Начальник управління кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк сказав, що атака знищила "майже все", включаючи тисячі віртуальних серверів. Це перший приклад деструктивної кібератаки, яка "повністю знищила ядро телекомунікаційного оператора".
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies