41 раз росіяни били по Херсонській області за добу

За минулу добу ворог здійснив 41 обстріл Херсонської області, випустивши 182 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків та БпЛА.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Про це повідомив у Telegram голова ОВА Олександр Прокудін.
"Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає", – заявив він.
- На Херсонському напрямку українські захисники надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 12 безуспішних штурмових дії на позиції Сил оборони.