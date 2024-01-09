41 раз росіяни били по Херсонській області за добу

Даних про поранених немає.

За минулу добу ворог здійснив 41 обстріл Херсонської області, випустивши 182 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків та БпЛА.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Про це повідомив у Telegram голова ОВА Олександр Прокудін.

"Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає", – заявив він.