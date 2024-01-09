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Близько 820 окупантів знищили ЗСУ за добу, ‒ Генштаб

Вороже військо втратило 9 бойових броньованих машин та 6 артилерійських систем. 

Близько 820 окупантів знищили ЗСУ за добу, ‒ Генштаб
Фото: facebook/kommander.nord

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ворог втратив близько 365990 чоловік особового складу.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько365990 (+820) осіб,
  • танків ‒ 6036 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 11203 (+9) од,
  • артилерійських систем – 8672 (+6) од,
  • РСЗВ – 954 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 638 (+0) од,
  • літаків – 329 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6823 (+1),
  • крилаті ракети ‒ 1805 (+18),
  • кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11552 (+10) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1333 (+5).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 67 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 55 ракетних та 22 авіаційних удари, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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