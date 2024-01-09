Близько 820 окупантів знищили ЗСУ за добу, ‒ Генштаб

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ворог втратив близько 365990 чоловік особового складу.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.01.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько365990 (+820) осіб,

танків ‒ 6036 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 11203 (+9) од,

артилерійських систем – 8672 (+6) од,

РСЗВ – 954 (+1) од,

засоби ППО ‒ 638 (+0) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6823 (+1),

крилаті ракети ‒ 1805 (+18),

кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,

підводні човни ‒ 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11552 (+10) од,

спеціальна техніка ‒ 1333 (+5).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 67 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 55 ракетних та 22 авіаційних удари, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.