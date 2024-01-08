За чотири місяці вдалось виявити раніше вчинених порушень на понад 10 млрд гривень, - Умєров

Внутрішній аудит Міноборони та оновлена Генеральна інспекція Міноборони виявили за останні 4 місяці раніше вчинених порушень на понад 10 млрд гривень.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

“Один з пріоритетів команди Міністерства оборони - вичищення системи від недоброчесних учасників - всередині установи і зовні. Активно працюємо над цим - в тісній співпраці з правоохоронними органами викорінюємо прояви корупції. Система чинить опір, однак ми його здолаємо”, - написав Рустем Умєров.

Міністр додав, що за чотири місяці вдалося зекономити за всіма тиловими закупівлями приблизно 3,5 млрд гривень. Це орієнтовно 20% від запланованої суми на закупівлі.

Умєров нагадав, що Міноборони вперше придбало 50 тис. комплектів жіночої форми, 100 тис. електричних грілок та 15 тис. активних навушників. З постачальником навушників провели переговори щодо зниження ціни ,і в результаті додаткова економія державних коштів склала 11,7 млн гривень.

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