За чотири місяці вдалось виявити раніше вчинених порушень на понад 10 млрд гривень, - Умєров

Внутрішній аудит Міноборони та оновлена Генеральна інспекція Міноборони виявили за останні 4 місяці раніше вчинених порушень на понад 10 млрд гривень.
Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
“Один з пріоритетів команди Міністерства оборони - вичищення системи від недоброчесних учасників - всередині установи і зовні. Активно працюємо над цим - в тісній співпраці з правоохоронними органами викорінюємо прояви корупції. Система чинить опір, однак ми його здолаємо”, - написав Рустем Умєров.
Міністр додав, що за чотири місяці вдалося зекономити за всіма тиловими закупівлями приблизно 3,5 млрд гривень. Це орієнтовно 20% від запланованої суми на закупівлі.
Умєров нагадав, що Міноборони вперше придбало 50 тис. комплектів жіночої форми, 100 тис. електричних грілок та 15 тис. активних навушників. З постачальником навушників провели переговори щодо зниження ціни ,і в результаті додаткова економія державних коштів склала 11,7 млн гривень.
Підозри посадовцям Міністерства оборони
-
Колишньому заступнику міністра оборони та ексголові Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів повідомили нову підозру – в розтраті ще майже мільярда гривень на закупівлях бронежилетів.
-
1 лютого 2023 ексначальнику департаменту державних закупівель Міноборони Богдану Хмельницькому, ексзаступнику міністра оборони В'ячеславу Шаповалову та колишньому заступнику держпідприємства "Промоборонекспорт" Володимиру Терещенку повідомили про підозру. Хмельницькому – за фактом розтрати ним державних коштів на суму 107 796 050 грн та щодо забезпечення підрозділів Збройних сил неякісними бронежилетами у кількості 5700 шт. Шаповалову оголосили за незаконні дії, внаслідок яких окремі підрозділи Збройних сил не були укомплектовані засобами індивідуального захисту на суму понад 1 млрд грн. За матеріалами слідства, Хмельницький закупив для ЗСУ майже 3 000 бронежилетів на понад 100 млн грн. Втім, за даними декількох незалежних експертиз, дані вироби не відповідають вимогам IV класу бронежилетів. Підозри оголошені за ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб).
-
Шаповалов і Хмельницький були звільненні в січні 2023, на тлі журналістських розслідувань про закупівлі продуктів для армії за ймовірно завищеними цінами.
-
У червні їм повідомили нові підозру – у привласненні більш ніж мільярд гривень на закупівлі неякісної амуніції. Посадовці організували оборудку на початку березня 2022 року. Вони закупили в іноземної фірми майже три тисячі бронежилетів на понад 130 млн грн. При цьому більше 100 млн грн із цієї суми учасники оборудки привласнили. Товарознавча експертиза, яку ініціювала спецслужба, встановила, що реальна ринкова вартість цих засобів захисту становить лише 25 млн грн. Також придбані бронежилети не відповідають заявленому класу захисту. Крім цього, організатори "схеми" провели закупівлю оптової партії неякісних зимових курток і штанів для воїнів ЗСУ на загальну суму 900 млн грн.
-
У жовтні фігуранти отримали підозру за новим епізодом – під час дії воєнного стану підозрювані організували закупівлю неякісних бронежилетів на понад 250 млн грн, виділених з державного бюджету. Вони замовили ці засоби індивідуального захисту за кордоном. Всі договори укладалися за повною передплатою. Підозрювані змушували підлеглих приймати неякісну продукцію на військові склади. Також організовувалися повторні проведення випробувань бронепластин, які не витримали первинних випробувань.
-
Ще одну підозру колишньому заступнику міністра оборони оголосили в листопаді. За даними слідства, він у змові з підлеглим тимчасовим в.о. директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів у червні 2022 створив умови для придбання військового майна без проведення його випробовування у лабораторних умовах, а лише поверхнево – за його зовнішнім виглядом. Ця спрощена форма прийняття військового майна у подальшому була використана Міністерством для укладення контрактів з турецьким підприємством на постачання неякісної зимової форми військового одягу: курток та штанів вітровологозахисних для військовослужбовців ЗСУ, які не відповідали технічним умовам, на загальну суму близько 1 мільярда гривень.