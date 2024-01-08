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Через негоду на Миколаївщині запровадили обмеження для вантажівок та автобусів

Тимчасове обмеження стосується низки ділянок доріг державного значення.

Через негоду на Миколаївщині запровадили обмеження для вантажівок та автобусів
Фото: Мустафа Найєм

Від 18:00 сьогодні, 8 січня, через ожеледицю та вітер у Миколаївській області обмежили рух для вантажного транспорту та автобусів.

Про це повідомив голова Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафа Найєм.

Тимчасове обмеження стосується таких ділянок доріг державного значення:

  • М-13 Кропивницький – Платонове,  км 76+416 – км 157+052 (від межі з Кіровоградською областю до межі з Одеською областю);
  • М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ, км 55+510 – км 176+485 (від межі з Одеською областю до межі з Херсонською областю);
  • Н-11 Дніпро – Миколаїв, км 127+110 – км 266+875 (від межі з Дніпропетровською областю до м. Миколаєва);
  • Н-14 Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв, км 153+527 – км 239+664 (від межі з Кіровоградською областю до м. Миколаєва);
  • Н-24 Благовіщенське – Миколаїв, км 42+476 – км 221+363.

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  • Міністерство енергетики оприлюднило дані про ситуацію з електропостачанням у регіонах через негоду. На Миколаївщині від електропостачання відключені 237 населених пунктів.
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