Через негоду на Миколаївщині запровадили обмеження для вантажівок та автобусів

Від 18:00 сьогодні, 8 січня, через ожеледицю та вітер у Миколаївській області обмежили рух для вантажного транспорту та автобусів.

Про це повідомив голова Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафа Найєм.

Тимчасове обмеження стосується таких ділянок доріг державного значення:

М-13 Кропивницький – Платонове, км 76+416 – км 157+052 (від межі з Кіровоградською областю до межі з Одеською областю);

М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ, км 55+510 – км 176+485 (від межі з Одеською областю до межі з Херсонською областю);

Н-11 Дніпро – Миколаїв, км 127+110 – км 266+875 (від межі з Дніпропетровською областю до м. Миколаєва);

Н-14 Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв, км 153+527 – км 239+664 (від межі з Кіровоградською областю до м. Миколаєва);

Н-24 Благовіщенське – Миколаїв, км 42+476 – км 221+363.