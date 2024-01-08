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На місці атаки по Покровському району знайдено понад 100 фрагментів людських тіл, – Філашкін

Поки що кількість жертв незмінна: 11 загиблих, з них 5 дітей і 10 поранених. 

На місці атаки по Покровському району знайдено понад 100 фрагментів людських тіл, – Філашкін
Фото: Іван Федоров

На місці російської атаки ракетами С-300 по Покровському району Донецької області, яка відбулася 6 січня, знайдено понад 100 фрагментів людських тіл.

"Для ідентифікації людей та встановлення точної кількості загиблих зараз на місці працюють  співробітники ДСНС, поліції, експертні служби, криміналістична лабораторія", – повідомив Вадим Філашкін, начальник Донецької ОВА.

Також він додав, що наразі важко встановити, скільки людей загинуло в той час. 

"Дуже варварська атака, дуже велика кількість загиблих", – заявив Філашкін.

За попередньою інформацією, кількість жертв незмінна: 11 загиблих, з них 5 дітей і 10 поранених. Остаточні цифри будуть встановлені після відповідної експертизи.

6 січня окупанти завдали удару ракетами С-300  по Покровському району Донецької області. За попередньою інформацією загинуло 11 людей, серед них 5 дітей віком від 3 до 17 років. Також 10 осіб отримали поранення. Основний удар прийшовся по Покровську і Рівному Мирноградської громади

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