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Через значне збільшення електроспоживання "Укренерго" просить економити

Споживання енергії зросло на 13,4% порівняно з попереднім робочим днем.

Через значне збільшення електроспоживання "Укренерго" просить економити

НЕК "Укренерго" закликає українців ощадливо використовувати електрику. Сьогодні, 8 січня, споживання енергії зросло на 13,4% порівняно з попереднім робочим днем, 5 січня.

Про це повідомляють у пресслужбі компанії.

"Вже в обідні години, між 13:00 та 14:00, рівень споживання електроенергії перевищив відповідний показник попереднього робочого дня — п’ятниці, 5 січня, на 13,4%", — пише пресслужба компанії.

Одінєю з основних причин зростання споживання електроенергії є значне похолодання в усіх регіонах України, також на півдні поступово відновлюється енергопостачання споживачів, які були знеструмлені через негоду.

В "Укренерго" наголошують, що переспоживання створює значне додаткове навантаження на електростанції, тоді як вони все ще відновлюються після масованих ракетних атак минулої зими. Тож перевантаження мереж може призвести до технологічних порушень.

Тож у компанії радять споживачам  економити електрику.

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