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​Дмитро Кулеба: Захід не вимагає від України проводити переговори з Росією

Ті, хто пропонує заморозити конфлікт, насправді допомагають Кремлю й ігнорують російську загрозу, вважає міністр.

​Дмитро Кулеба: Захід не вимагає від України проводити переговори з Росією
Дмитро Кулеба
Фото: EPA/UPG

Західні партнери не вимагають від України розпочинати переговори з Росією щодо заморожування війни.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю виданню El Pais, передає "РБК-Україна".

"Цього немає на столі, наші союзники не просять нас вести переговори з Росією про заморожування війни, ні коли ми засідали у форматі делегацій, ні на закритих зустрічах у скороченому форматі. Це те, що ніхто не наважиться викласти на стіл як опцію. Решта просто шум", - сказав Кулеба.

Міністр підкреслив, що російський диктатор Володимир Путін не хоче ані миру, ані замороження війни.

Кулеба додав, що ті, хто пропонує Україні заморозити війну, насправді допомагають Кремлю й ігнорують російську загрозу.

"Бувають війни, в яких одна сторона повинна перемогти, а інша - програти. І російська агресія проти України - це саме така війна. Україна має перемогти. Росія повинна програти. І все політичне мислення має бути зосереджено на досягненні цієї мети", - сказав глава МЗСУ.

  • Раніше Кулеба повідомляв, що упродовж 2014-2022 років Україна провела близько 200 раундів переговорів з Росією. За цей період досягнули 20 угод про припинення вогню і всіх їх Росія швидко порушила.
  • Тим часом минулого місяця міністр оборони Італії Гвідо Крозетто закликав до мирних переговорів щодо війни в Україні. Водночас він зауважив, що переговори можна вести паралельно з воєнними діями.
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