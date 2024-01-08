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Судитимуть двох працівників тернопільського ТЦК, які катували чоловіків

Один з потерпілих отримав середньої тяжкості тілесні ушкодження, а інший – легкі.

Судитимуть двох працівників тернопільського ТЦК, які катували чоловіків
Фото: ДБР

Завершилось досудове розслідування щодо командира та солдата-гранатометника відділення охорони Тернопільського об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які знущалися з військовозобов’язаних.

Про таке повідомили у Державному бюро розслідувань. 

Як встановило слідство, увечері 6 жовтня у середмісті Тернополя солдат-гранатометник з іншими військовослужбовцями зупинили місцевого мешканця для перевірки документів.

З’ясувавши, що чоловік народився в російському Мурманську, хоч і є громадянином України, вони запропонували йому проїхати до військкомату. Після відмови тернополянина силоміць заштовхали до автомобіля, завдаючи при цьому ударів, та доправили в ТЦК.

Згодом його та ще одного мобілізованого військові побили у ТЦК. Відповідне відео було поширене в соцмережах. Один з потерпілих отримав середньої тяжкості тілесні ушкодження, а інший – легкі.

Фото: скріншот із відео

Як повідомили у ДБР, таким чином працівники ТЦК хотіли силою змусити чоловіків пройти військово-лікарську комісію, а також покарати їх за конфлікт з черговим, якого ті намагалися побити та відібрати зброю.

Солдата-гранатометника обвинувачують у незаконному позбавлені волі людини, катуванні та умисному завданні тілесних ушкоджень середньої важкості.Командира відділення охорони — у катуванні та завданні легких тілесних ушкоджень.

Обом військовим суд обрав запобіжні заходи – нічний домашній арешт та відсторонив від займаних посад.

  • Подія трапилася на початку жовтня. У мережі поширилося відео, як у Тернопільському військкоматі били та принижували мобілізованих. Тоді ДБР порушило справу.
  • За декілька днів ДБР повідомило, що зібрало достатню кількість доказів і військові, причетні до побиття, отримали підозри. 
  • Наступного дня двом працівникам Тернопільського військкомату, яких підозрюють у катуванні, обрали запобіжний захід. Підозрюваних відправили під нічний домашній арешт.
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