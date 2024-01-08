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Ігнат пояснив, чому вночі збили 18 із 24 російських ракет

Ворожі безпілотники були ліквідовані всі.

Ігнат пояснив, чому вночі збили 18 із 24 російських ракет
речник Командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат
Фото: Анна Стешенко

Під час комбінованої нічної атаки по Україні ворог застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55/Х-22 та ударні БпЛА “Shahed-136/131”.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Укрінформ.

"Велика кількість сьогодні була балістичних ракет, випущених по території України. Це і «Кинджали», і ракети, які заходять на ціль по балістиці, тобто ракета Х-22, 6 «Іскандерів», ракети С-300, С-400, – це все те, що летить по балістичній траєкторії. Треба розуміти, що такі цілі можна збивати лише засобами, які можуть це робити. По ракетах Х-101 – це такі системи, як Patriot. Відсоток збиття залишається таким, як і був. Хотілося б і більше їх збити, але 18 з 24 це теж непоганий результат, враховуючи таку кількість засобів повітряного нападу, яку ворог запускає по Україні", – зазначив Ігнат.

Він повідомив, що під час нічної атаки знищено 100% ворожих безпілотників типу “Shahed-136/131”.

Ігнат також зазначив, що впродовж останнього часу кількість ворожих засобів повітряного нападу дещо знизилась. 

"Було 29 грудня 158 засобів повітряного нападу, потім – 134, зараз маємо 59", – сказав він.

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