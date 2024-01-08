Ігнат пояснив, чому вночі збили 18 із 24 російських ракет

Під час комбінованої нічної атаки по Україні ворог застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55/Х-22 та ударні БпЛА “Shahed-136/131”.
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Укрінформ.
"Велика кількість сьогодні була балістичних ракет, випущених по території України. Це і «Кинджали», і ракети, які заходять на ціль по балістиці, тобто ракета Х-22, 6 «Іскандерів», ракети С-300, С-400, – це все те, що летить по балістичній траєкторії. Треба розуміти, що такі цілі можна збивати лише засобами, які можуть це робити. По ракетах Х-101 – це такі системи, як Patriot. Відсоток збиття залишається таким, як і був. Хотілося б і більше їх збити, але 18 з 24 це теж непоганий результат, враховуючи таку кількість засобів повітряного нападу, яку ворог запускає по Україні", – зазначив Ігнат.
Він повідомив, що під час нічної атаки знищено 100% ворожих безпілотників типу “Shahed-136/131”.
Ігнат також зазначив, що впродовж останнього часу кількість ворожих засобів повітряного нападу дещо знизилась.
"Було 29 грудня 158 засобів повітряного нападу, потім – 134, зараз маємо 59", – сказав він.
- У ніч на 8 січня 2024 року Росія завдала масованого удару по Україні, застосувавши крилаті, авіаційні, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні БпЛА. Сили оборони знищили 18 із 24 крилатих ракет та вісім "шахедів". Вранці атака продовжилася. Загалом РФ випустила по Україні 59 ракет і безпілотників. Вдалося збити 26.
- В американському Інституті вивчення війни вважають, що Росія намагається отримати більше балістичних ракет для ударів по Україні, бо вони краще обходять ПП.
- The Wall Street Journal повідомляв, що Росія планує купити балістичні ракети малої дальності в Ірану, поставки ракет можуть відбутись вже цієї весни. РФ вже використовує у війні з Україною іранські дрони. Нещодавно Іранський університет аерокосмічних наук та технологій “Ашура” представив новий реактивний ударний безпілотник Shahed-238 з інфрачервоною та радіолокаційною системами наведення.
- Також відомо, що впродовж останнів кількох тижнів РФ вже почала отримувати балістичні ракети від КНДР.