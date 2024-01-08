Ігнат пояснив, чому вночі збили 18 із 24 російських ракет

Під час комбінованої нічної атаки по Україні ворог застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55/Х-22 та ударні БпЛА “Shahed-136/131”.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Укрінформ.

"Велика кількість сьогодні була балістичних ракет, випущених по території України. Це і «Кинджали», і ракети, які заходять на ціль по балістиці, тобто ракета Х-22, 6 «Іскандерів», ракети С-300, С-400, – це все те, що летить по балістичній траєкторії. Треба розуміти, що такі цілі можна збивати лише засобами, які можуть це робити. По ракетах Х-101 – це такі системи, як Patriot. Відсоток збиття залишається таким, як і був. Хотілося б і більше їх збити, але 18 з 24 це теж непоганий результат, враховуючи таку кількість засобів повітряного нападу, яку ворог запускає по Україні", – зазначив Ігнат.

Він повідомив, що під час нічної атаки знищено 100% ворожих безпілотників типу “Shahed-136/131”.

Ігнат також зазначив, що впродовж останнього часу кількість ворожих засобів повітряного нападу дещо знизилась.

"Було 29 грудня 158 засобів повітряного нападу, потім – 134, зараз маємо 59", – сказав він.