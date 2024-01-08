​На окуповане Рубіжне з російського літака впала авіабомба

Росіяни назвали це "позаштатним сходженням авіаційного боєприпасу" і запевнили, що люди не постраждали.

На окуповане місто Рубіжне в Луганській області з російського літака впала авіабомба.

Про це повідомив призначений Росією "очільник" окупованої частини області Леонід Пасічник.

"Під час виконання бойових завдань літаком повітряно-космічних сил Російської Федерації над містом Рубіжне сталося позаштатне сходження авіаційного боєприпасу "ФАБ-250", - написав він у Telegram.

За його словами, ніхто не постраждав, а мешканців найближчих будинків – евакуювали або "відправили до родичів".

Як повідомлялося, під час атаки 2 січня одна з випущених по Україні російських ракет впала біля Воронежа. Губернатор області Олександр Гусєв підтвердив падіння ракети. Він назвав це "аварійним сходженням боєприпасу" і запевнив, що "все під контролем".