​На окуповане Рубіжне з російського літака впала авіабомба

На окуповане місто Рубіжне в Луганській області з російського літака впала авіабомба.
Про це повідомив призначений Росією "очільник" окупованої частини області Леонід Пасічник.
"Під час виконання бойових завдань літаком повітряно-космічних сил Російської Федерації над містом Рубіжне сталося позаштатне сходження авіаційного боєприпасу "ФАБ-250", - написав він у Telegram.
За його словами, ніхто не постраждав, а мешканців найближчих будинків – евакуювали або "відправили до родичів".
Як повідомлялося, під час атаки 2 січня одна з випущених по Україні російських ракет впала біля Воронежа. Губернатор області Олександр Гусєв підтвердив падіння ракети. Він назвав це "аварійним сходженням боєприпасу" і запевнив, що "все під контролем".