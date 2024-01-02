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Одна з випущених по Україні російських ракет впала біля Воронежа

Офіційно російська влада про падіння не повідомляла.

Одна з випущених по Україні російських ракет впала біля Воронежа
Ілюстративне фото
Фото: Нацполіція

Одна з російських ракет, запущених по Україні, збилася з курсу і впала в одному з сіл Воронезької області.

Про це повідомляють російські місцеві телеграм-канали і публікують відео. На ньому видно, що пошкоджено будинки та інші споруди.

Офіційно російська влада про падіння не повідомляла. Канали пишуть, що ракета Х-101, яка запускались з Каспійського регіону, впала в сели Петропавлівка.

За словами місцевих жителів, ракета впала о 8:38 за місцевим часом.

Оновлено. Губернатор області Олександр Гусєв підтвердив падіння ракети. Він назвав це "аварійним сходженням боєприпасу" і запевняє, що "все під контролем".

"Шановні жителі Воронезької області, сьогодні зафіксовано аварійне сходження нашого боєприпасу в Острогозькому районі. Обійшлося без постраждалих, але руйнування зафіксовано, попередньо, у семи домоволодіннях. У них можуть бути пошкоджені скління та покрівля, що несуть конструкції. Інформація уточнюється. На місці працює оперативна група",- написав він у Telegram.

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