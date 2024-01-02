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У Києві під час ракетної атаки є влучання і падіння уламків. 20 поранених (доповнено)

Повітряна тривога триває.

У Києві під час ракетної атаки є влучання і падіння уламків. 20 поранених (доповнено)
Фото: поліція Києва

У Києві під час ракетної атаки спрацювала протиповітряна оборона. Ворог випустив декілька груп ракет, в тому числі аеробалістичні "Кинджали". Є падіння уламків в декількох районах, місто частково знеструмлено і в кількох районах немає води. Окрім того, за словами Віталія Кличка, є влучання.

Станом на 9:35 у Солом'янському районі постраждали 20 людей. 19 із них медики госпіталізували. 

У будівлі загоряння та сильне задимлення. Всі служби працюють на місці. Рятувальники деблокували 17 людей, 117 мешканців вивели з будинку. 

За даними на 9:10, кількість поранених зросла до 16. Ці люди постраждали внаслідок атаки на житлові будинки Солом'янського району.

"Наразі 16 постраждалих у багатоповерховому будинку в Соломʼянському районі, де сталося загоряння внаслідок ракетної атаки. 15 із них медики госпіталізували", – повідомив мер.

Станом на 9:05, за даними КМВА, зафіксовано наслідки атаки в дев'яти районах. У Солом’янському районі – загоряння двох багатоповерхових житлових будинків. Виявлено вже 10 постраждалих.

Також:

  • у Деснянському р-ні попередньо є загорання супермаркету
  • у Дарницькому районі пошкоджено нежитлові приміщення
  • у Голосіївському р-ні падіння решток на відкритій території.
  • у Печерському районі – на дах 9-ти поверхового житлового будинку, на ще один багатоповерховий будинок та приватний будинок;
  • в Оболонському р-ні є загоряння житлового будинку, падіння решток на територію нежитлової забудови та складських приміщень:
  • в Святошинському р-ні (уточнюється);
  • в Подільському р-ні загорання на території ринку; пошкоджено газову трубу а також падіння решток на нежитлову забудову. Також можливо загоряння житлового будинку. Інформація перевіряється.
  • Шевченківський район – падіння решток на відкриту територію.

Усі екстрені служби працюють по викликах. 

Через ракетний дар в деяких районах міста є проблеми з електропостачанням та водопостачанням. 

Ракетна небезпека триває. Будьте в укриттях.

О 8:54 мер міста повідомив, що кількість поранених зросла до 13. 12 госпіталізували.

"12 постраждалих госпіталізували медики з багатоповерхового будинку в Соломʼянському районі, де сталося загоряння внаслідок ракетної атаки. Одній людині надали допомогу на місці", – заявив він.

Станом на 8:34 кількість поранених у Солом'янському районі зросла з трьох до десяти. З них дев'ятьох госпіталізували, повідомив мер.

"10 постраждалих у багатоповерховому будинку в Соломʼянському районі, де сталося загоряння внаслідок ракетної атаки. Девʼятьох із них госпіталізували, одному надали допомогу на місці", – написав він.

Станом на 8:24, за даними місцевої влади, є пошкодження в п'яти районах міста. Це:

  • у Подільському районі пожежі в декількох місцях, зокрема на складі в 2000 квадратних метрів, згодом уточнив мер
  • у Святошинському влучання в будівлю соціальної інфраструктури
  • у Печерському – влучання в дах багатоповерхівки. І виклик іще за однією адресою
  • в Оболонському – палає складське приміщення
  • у Деснянському загоряння в будівлі супермаркету. 

Станом на 8:15 відомо про трьох поранених в Солом'янському районі. Про це повідомив мер міста.

"Наразі троє постраждалих в одному з будинків у Соломʼянському районі столиці. Всіх їх госпіталізували. Медики продовжують працювати на місці", – заявив він.

Мер міста повідомив, що є влучання в Подільському районі. У КМВА станом на 8:08 писали, що було падіння уламків:

  • падіння уламків ракет в Голосіївському р-ні на відкритій території
  • в Печерському районі – на дах 9-ти поверхового житлового будинку і на ще один багатоповерховий будинок
  • в Оболонському р-ні на нежитлову забудову
  • в Святошинському р-ні (уточнюється)
  • в Подільському р-ні 

Через атаку в будинках Шевченківського, Святошинського, Голосіївського і Оболонського районів зникло світло і вода.

За даними від мера, у Подільському районі попередньо – влучання на територію обʼєкту цивільної інфраструктури. Всі служби прямують на місце.

Також у Подільському районі пошкоджено газову трубу. Є падіння уламків в Голосіївському районі, а також в іще декількох районах – на будинки і склад.

О 7:51 у КМВА повідомили, що, крім Печерського, Оболонського і Голосіївського, є падіння уламків у Святошинському. Дані уточнюються.

О 7:43 начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що внаслідок ракетної атаки зафіксовано падіння решток в Печерському р-ні на дах багатоповерхового житлового будинку. В Оболонському районі – уламки впали на територію складських приміщень. 

"Також в Голосіївському р-ні – на відкритій ділянці. Оперативні служби слідують на місця", – повідомив він.

Унаслідок атаки є знеструмлення в декількох районах столиці. Також у КМВА повідомили про ще одне падіння уламків на житловий будинок у Печерському районі.

О 7:25 Повітряні сили попередили, що на столицю летять іще багато ракет.

"Київ – перебувайте в укриттях. Багато ракет у вашому напрямку", – йдеться у повідомленні.

  • Ракетну атаку ворог розпочав приблизно через годину після атаки безпілотниками. Окупанти випустили 35 "шахедів", усі їх збила ППО. Вибухи лунали в Києві.
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