На думку Зеленського, Крим і пов’язана з ним битва в Чорному морі стануть центром тяжіння війни, - The Economist

Звільнення Криму було б “прикладом для світу” і мало б великий ефект всередині Росії. Це показало б, що “тисячі російських офіцерів загинули лише через амбіції Путіна”.

Крим і пов’язана з ним битва в Чорному морі стануть центром тяжіння війни. Ізоляція Криму, незаконно анексованого Росією в 2014 році, і зниження російського військового потенціалу в цьому регіоні надзвичайно важливі для України, тому що це спосіб зменшити кількість атак з цього регіону.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів у інтерв’ю The Economist.

Він наголосив, що звільнення Криму було б “прикладом для світу” і мало б великий ефект всередині Росії. Втрата центральної частини кремлівської пропаганди показала б, що “тисячі російських офіцерів загинули лише через амбіції Путіна”. Втрата військово-морських баз, які Росія утримувала протягом останніх 240 років, була б величезною незручністю для Путіна.

Втім, швидкість будь-якого успіху залежатиме від військової допомоги від західних партнерів. Крилата ракета далекого радіусу дії зі здатністю вибухати глибоко всередині цілі, “Таурус”, могла би допомогти зруйнувати Керченський міст вартістю 4 млрд доларів, фактично ізолюючи Кримський півострів від Росії.

“Росія має знати, що для нас це військовий об’єкт”, - уточнив Зеленський і припустив, що німці не єдина західна держава, яка стоїть на його шляху.

Володимир Зеленський зазначив, що хоча український наступ йде не так швидко, як хтось собі уявляв, думка про те, що Путін перемагає – це не більше ніж “відчуття”. Російські сили все ще йдуть на бійню, зокрема у Авдіївці, де лежать тисячі вбитих російських солдатів, яких ніхто не забирає.

Президент України нагадав, що армія Путіна не змогла взяти жодного великого міста у 2023 році, а Україна прорвала російську блокаду Чорного моря і тепер доставляє мільйони тонн зерна за новим маршрутом, який охоплює південне узбережжя України.

У інтерв'ю Володимир Зеленський зазначив, що підтримуючи Україну, Європа захищає себе від російської агресії.

“Даючи нам гроші чи зброю, ви підтримуєте себе. Ви рятуєте своїх дітей, а не наших”, – підкреслив голова держави, і додав - якщо Росії дозволять забирати українських дітей, “вони заберуть інших дітей”.

“Путін відчуває слабкість як тварина, тому що він тварина. Він відчуває кров, відчуває свою силу. І він з’їсть вас на обід з усім вашим ЄС, НАТО, свободою і демократією”, - запевнив Зеленський.

Президент нагадав, що спецслужби кількох європейських країн почали розглядати можливість нападу на їх територію з боку Росії, причому йдеться навіть про ті країни, які не входили до складу СРСР. Тому європейські країни повинні лобіювати Америку, щоб підтримати Україну заради них самих.

Володимир Зеленський зазначив, що не бачить “будь-яких фундаментальних кроків до миру з боку Росії”, водночас РФ продовжує шквал повітряних атак на українські міста на сході, півдні, півночі та заході.

“Я бачу лише кроки країни-терориста”, - наголосив голова держави, і уточнив, що якщо Росія і посилає сигнали про бажання заморозити конфлікт, “це не тому, що вони праведні люди, а тому, що у них не вистачає ракет, боєприпасів або підготовлених військ”.

Після цього, запевнив президент України, Росія почне війну знову.

Володимир Зеленський зауважив, що США нададуть військову допомогу, але Україна нарощує власне виробництво на випадок, якщо західних поставок не вистачить.

У рамках цього плану Б він просить американський уряд надати Україні ліцензії на виробництво зброї, починаючи з артилерійських систем та ракет ППО.

“Мобілізації українського суспільства та світу”, як на початку війни, сьогодні немає, і це потрібно змінити, зазначив президент. Хоча зміни в мобілізаційне законодавство не є популярними, альтернативи немає.

“Мобілізація – це не лише те, що солдати йдуть на фронт. Це про всіх нас. Це мобілізація всіх зусиль. Тільки так можна захистити нашу державу та деокупувати нашу землю. Скажімо чесно, ми переключилися на внутрішню політику”, – розповів Зеленський.

Але, якщо українці продовжують зосереджуватися на внутрішній політиці, потрібно призначати вибори, змінити закон, Конституцію. І тоді треба забути про контрнаступальні дії та деокупацію.