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Під час російської атаки на передмістя Херсона постраждала жителька

У жінки - мінно-вибухова травма і контузія.

Під час російської атаки на передмістя Херсона постраждала жителька
Фото: United24

1 січня росіяни атакували передмістя Херсона.

Про це повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко.

За його словами, станом на 20.30 внаслідок обстрілів з боку окупаційних військ у міській територіальній громаді була поранена одна людина.

44-річна жінка отримала, зокрема, мінно-вибухову травму і контузію. Потерпіла на момент удару перебувала у будинку.

  • Нині загарбники атакували селище Комишани на Херсонщині, відомо про одну поранену людину.
  • Також під обстрілом опинилося також селище Велетенське. Там одна людина загинула, ще одна поранена.
  • За минулу добу росіяни здійснили 123 обстріли Херсонської області, випустивши 565 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації, зокрема завдали ракетного удару. Загинула дитина, ще 14 людей поранені.
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