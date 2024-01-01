Під час російської атаки на передмістя Херсона постраждала жителька

У жінки - мінно-вибухова травма і контузія.

1 січня росіяни атакували передмістя Херсона.

Про це повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко.

За його словами, станом на 20.30 внаслідок обстрілів з боку окупаційних військ у міській територіальній громаді була поранена одна людина.

44-річна жінка отримала, зокрема, мінно-вибухову травму і контузію. Потерпіла на момент удару перебувала у будинку.