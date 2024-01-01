Під час російської атаки на передмістя Херсона постраждала жителька

1 січня росіяни атакували передмістя Херсона.
Про це повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко.
За його словами, станом на 20.30 внаслідок обстрілів з боку окупаційних військ у міській територіальній громаді була поранена одна людина.
44-річна жінка отримала, зокрема, мінно-вибухову травму і контузію. Потерпіла на момент удару перебувала у будинку.
- Нині загарбники атакували селище Комишани на Херсонщині, відомо про одну поранену людину.
- Також під обстрілом опинилося також селище Велетенське. Там одна людина загинула, ще одна поранена.
- За минулу добу росіяни здійснили 123 обстріли Херсонської області, випустивши 565 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації, зокрема завдали ракетного удару. Загинула дитина, ще 14 людей поранені.