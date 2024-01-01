Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
П’ятсот тисяч — це багато чи мало?
П’ятсот тисяч — це багато чи мало?
Росія обстріляла Херсон і Харків, є загиблі й поранені (оновлення)
Росія обстріляла Херсон і Харків, є загиблі й поранені (оновлення)
Прикордонна служба підтвердила, що може вимагати у багатодітних чоловіків військово-облікові документи
Прикордонна служба підтвердила, що може вимагати у багатодітних чоловіків військово-облікові документи
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
Артилерійська коаліція для України
Артилерійська коаліція для України
Алгоритми захоплення Москвою єпархій УПЦ на тимчасово окупованих територіях
Алгоритми захоплення Москвою єпархій УПЦ на тимчасово окупованих територіях
Нічний обстріл Харкова: росіяни вдарили по готелю Kharkiv Palace "Іскандерами" (оновлено)
Нічний обстріл Харкова: росіяни вдарили по готелю Kharkiv Palace "Іскандерами" (оновлено)
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
ГоловнаСуспільствоВійна

На Херсонщині внаслідок російського обстрілу загинула жінка, – Прокудін

Її 50-річна дочка із травмами ноги та спини у лікарні.

На Херсонщині внаслідок російського обстрілу загинула жінка, – Прокудін

Російська армія вчергове завдала ударів по Херсонській області. Зокрема, по Велетенському. 

"Російська армія обстріляла житловий будинок у Велетенському. Під завалами опинилися двоє людей. 73-річна жінка отримала смертельні травми. Її тіло дістали працівники ДСНС з-під знищеної оселі", – повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Ще одну місцеву жительку, 50 років, вдалося врятувати. Її шпиталізували з пораненням ноги та спини. Потерпілій надається уся необхідна допомога.

У прокуратурі додали, що обстріл трапився близько 11:10.

Постраждалі були родичками. Зокрема, поранена жінка була дочкою загиблої.

  • За минулу добу росіяни здійснили 123 обстріли Херсонської області, випустивши 565 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації, зокрема завдали ракетного удару. Загинула дитина, ще 14 людей поранені.
  • Також за минулу добу 14 областей України зазнали атак РФ. Нападів зазнали Хмельницька, Львівська, Вінницька, Кіровоградська, Луганська, Харківська, Запорізька, Миколаївська, Дніпропетровська, Херсонська, Чернігівська, Донецька, Одеська, Сумська області. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies