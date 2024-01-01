На Херсонщині внаслідок російського обстрілу загинула жінка, – Прокудін

Її 50-річна дочка із травмами ноги та спини у лікарні.

Російська армія вчергове завдала ударів по Херсонській області. Зокрема, по Велетенському.

"Російська армія обстріляла житловий будинок у Велетенському. Під завалами опинилися двоє людей. 73-річна жінка отримала смертельні травми. Її тіло дістали працівники ДСНС з-під знищеної оселі", – повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Ще одну місцеву жительку, 50 років, вдалося врятувати. Її шпиталізували з пораненням ноги та спини. Потерпілій надається уся необхідна допомога.

У прокуратурі додали, що обстріл трапився близько 11:10.

Постраждалі були родичками. Зокрема, поранена жінка була дочкою загиблої.