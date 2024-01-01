На Херсонщині внаслідок російського обстрілу загинула жінка, – Прокудін

Російська армія вчергове завдала ударів по Херсонській області. Зокрема, по Велетенському.
"Російська армія обстріляла житловий будинок у Велетенському. Під завалами опинилися двоє людей. 73-річна жінка отримала смертельні травми. Її тіло дістали працівники ДСНС з-під знищеної оселі", – повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Ще одну місцеву жительку, 50 років, вдалося врятувати. Її шпиталізували з пораненням ноги та спини. Потерпілій надається уся необхідна допомога.
У прокуратурі додали, що обстріл трапився близько 11:10.
Постраждалі були родичками. Зокрема, поранена жінка була дочкою загиблої.
- За минулу добу росіяни здійснили 123 обстріли Херсонської області, випустивши 565 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації, зокрема завдали ракетного удару. Загинула дитина, ще 14 людей поранені.
- Також за минулу добу 14 областей України зазнали атак РФ. Нападів зазнали Хмельницька, Львівська, Вінницька, Кіровоградська, Луганська, Харківська, Запорізька, Миколаївська, Дніпропетровська, Херсонська, Чернігівська, Донецька, Одеська, Сумська області.