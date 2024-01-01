Головне за ніч та ранок понеділка, 1 січня: "рекордна" атака БпЛА, 87 знищених "шахедів", відбиті ворожі штурми

Нічна дрон-атака, 55 бойових зіткнень, втрати окупантів, ворожі обстріли, новорічне привітання президента, загибель підлітка на Одещині, ворожі удари по університету, де вчився Бандера, та музею Шухевича.

Атака на музей Шухевича на Львівщині.

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з новим 2024 роком.

“Українці сильніші за холод і темряву. Українці сильніші за інтриги, брехню, ІПСО, біль, зневіру, розпач і розбрат. Українці сильніші за страх. Українці сильніші за терор. Українці сильніші від зла. Українці сильніші за цю війну. Українці сильніші разом!”, − заявив президент.

Повний текст привітання – в новині.

У новорічну ніч ворог застосував рекордну кількість ударних БпЛА типу Shahed. Атака здійснювалася хвилями із чотирьох напрямків: мис Чауда, Балаклава – Крим та Курськ, Приморсько-Ахтарськ – територія РФ.

Росіяни випустили 90 безпілотників Shahed-136/131, повідомили в Повітряних силах.

Окрім того, вони завдали удару чотирма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківській області, трьома протирадіолокаційними ракетами Х-31П та однією Х-59 – з окупованих частин Херсонської і Запорізької областей

"У більшості регіонів України було оголошено повітряну тривогу по маршруту слідування безпілотників", – повідомили військові.

Фактично у всіх регіонах працювала протиповітряна оборона. Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони, винищувальна авіація та зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил.

У новорічну ніч захисникам неба вдалось знищити рекордну кількість ворожих ударних БпЛА – 87 із 90 "Shahed-136/131".

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 55 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 13 ракетних та 127 авіаційних ударів, здійснив 181 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові та багатоквартирні будинки, інша цивільна та промислова інфраструктура.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 11 атак ворога поблизу Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 10 атак противника біля Богданівки та Андріївки.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони протягом минулої доби відбили чотири атаки ворога в районах Степового, Авдіївки та ще 14 атак неподалік Первомайського, Невельського.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 1 січня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 780 окупантів, 17 бойових броньованих машин. Від початку повномасштабного вторгнення втрати особового складу окупаційних військ склали близько 360010 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

Унаслідок атаки росіян на Одеську область загинула одна людина – 15-річний підліток, ще щонайменше вісім поранені. Трьох із них госпіталізували.

Ворог атакував безпілотниками, є прямі та осколкові влучання в житлові будинки. Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер. У Одесі постраждав приватний сектор та багатоповерхівки.

Речник УДА півдня Сергій Братчук у Telegram повідомив, що потужна масована дронова атака тривала 11 годин.

"Очевидним пріоритетом ворога залишається припортова інфраструктура Одещини, велика кількість дронів була спрямована з моря у прибережну зону. В одному з припортових терміналів внаслідок влучання спалахнула пожежа, яку оперативно приборкано. Люди не постраждали", – повідомив він.

Частину дронів близько опівночі ворог свідомо спрямував на житлові квартали спальних районів, де люди у власних домівках збирались родинами зустріти Новий рік. Внаслідок падіння збитих БпЛА пошкоджено щонайменше три багатоквартирних висотних будинки, три приватні будинки, господарські споруди. Одна людина загинула, трьох ушпиталено.

У Миколаївській області влучання в інфраструктурний об'єкт спричинило потужну пожежу, але вогнеборці вправно її ліквідували. Інформації про постраждалих не надходило.

Унаслідок атаки безпілотниками на Львівщині пошкоджені два об’єкти.

"Цієї ночі ворог поцілив у два об'єкти національної памʼяті у Львові: в університет в Дублянах, де 100 років тому вчився Степан Бандера, та у музей Романа Шухевича на Білогорщі. Символічно і цинічно. Війна за нашу історію!" – написав мер Львова Андрій Садовий.

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький уточнив, що у Білогорщі, за попередніми даними, без постраждалих.

У Дублянах уламки безпілотники впали на дах гуртожитку від університету. Пожежу загасили, повідомив о 06.26 Андрій Садовий.

За добу атак РФ зазнали 14 областей України, йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Нападів зазнали Хмельницька, Львівська, Вінницька, Кіровоградська, Луганська, Харківська, Запорізька, Миколаївська, Дніпропетровська, Херсонська, Чернігівська, Донецька, Одеська, Сумська.

Більше інформації – в новині.

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