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Росіяни вночі били по Одесі та Миколаївській області. Є постраждалі і руйнування

Ворог націлився на житлові будинки. 

Росіяни вночі били по Одесі та Миколаївській області. Є постраждалі і руйнування
Фото: скріншот

Внаслідок атаки росіян на Одеську область загинула одна людина, ще щонайменше вісім поранені. Трьох із них госпіталізували.

Ворог атакував безпілотниками, є прямі та осколкові влучання в житлові будинки. Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

У Одесі постраждав приватний сектор та багатоповерхівки. 

Речник УДА півдня Сергій Братчук у Telegram повідомив, що протягом 11 годин тривала потужна масована дронова атака. 

"Очевидним пріоритетом ворога залишається припортова інфраструктура Одещини, велика кількість дронів була спрямована з моря у прибережну зону. В одному з припортових терміналів внаслідок влучання спалахнула пожежа, яку оперативно приборкано. Люди не постраждали", – повідомив він.

Частину дронів близько опівночі ворог свідомо спрямував на житлові квартали спальних районів, де люди у власних домівках збирались родинами зустріти Новий рік. Внаслідок падіння збитих БпЛА пошкоджено щонайменше три багатоквартирних висотних будинки, три приватні будинки, господарські споруди. Одна людина загинула, трьох ушпиталено.

У Миколаївській області влучання в інфраструктурний об'єкт спричинило потужну пожежу,  але вогнеборці вправно її ліквідували. Інформації про постраждалих не надходило.

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