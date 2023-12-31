На Хмельниччині сили ППО працюють по дронах

Мешканців просять залишатися в укриттях.

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Фото: з відкритих джерел

Через російську атаку у Хмельницькій області працюють сили ППО.

Про це повідомив перший заступник голови обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

Окупанти атакують регіон безпілотниками.

“Хмельниччина! Ворожі БпЛА в області! Працює ППО!”, − написав він у соціальній мережі Facebook.

Тюрін закликав мешканців залишатися в укриттях.