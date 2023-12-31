На Хмельниччині сили ППО працюють по дронах

Через російську атаку у Хмельницькій області працюють сили ППО.
Про це повідомив перший заступник голови обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.
Окупанти атакують регіон безпілотниками.
“Хмельниччина! Ворожі БпЛА в області! Працює ППО!”, − написав він у соціальній мережі Facebook.
Тюрін закликав мешканців залишатися в укриттях.
- Сьогодні ввечері у багатьох областях України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування росіянами ударних безпілотників типу "Шахед".
- Раніше повідомлялося про роботу ППО у Київській області.