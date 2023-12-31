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На Хмельниччині сили ППО працюють по дронах

Мешканців просять залишатися в укриттях.

На Хмельниччині сили ППО працюють по дронах
Ілюстративне фото
Фото: з відкритих джерел

Через російську атаку у Хмельницькій області працюють сили ППО.

Про це повідомив перший заступник голови обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

Окупанти атакують регіон безпілотниками.

“Хмельниччина! Ворожі БпЛА в області! Працює ППО!”, − написав він у соціальній мережі Facebook.

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Тюрін закликав мешканців залишатися в укриттях.

  • Сьогодні ввечері у багатьох областях України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування росіянами ударних безпілотників типу "Шахед".
  • Раніше повідомлялося про роботу ППО у Київській області.
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