Росіяни з самого ранку обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Із самого ранку агресор гатив по Нікопольщині. Накривав вогнем районний центр, Мирівську та Покровську сільську громади”, − зазначив він.

У Нікополі постраждали три людини. 60-річний чоловік госпіталізований у важкому стані з мінно-вибуховою травмою і численними осколковими пораненнями.

Пошкоджені три приватні будинки, АЗС, аптека, офісна будівля, авто, пара мікроавтобусів, комунальне підприємство.

У Покровській сільській громаді побита лінія електропередач. Без світла залишились більш ніж півтисячі осель, наразі їх заживили. У Мирівській громаді понівечена агрофірма.

Фото: Телеграм-канал Сергія Лисака

“Пообіді було гучно у Кривому Розі. Без загиблих та постраждалих”, − додав Лисак.

Упродовж дня 30 грудня російські окупаційні війська обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровщини артилерією та використовували безпілотники. Під обстріл потрапили Нікополь, а також Марганецька і Мирівська громади. Поранена 65-річна жінка.