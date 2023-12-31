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Німецькі журналісти постраждали від обстрілу росіянами Харкова

Співробітники німецького телеканалу ZDF були в харківському готелі Kharkiv Palace, куди в суботу влучила російська ракета.

Німецькі журналісти постраждали від обстрілу росіянами Харкова
Фото: EPA/UPG

Працівники німецького телебачення (ZDF)  постраждлали від обстрілу росіянами Харкова. 

Як повідомили на сайті телеканалу, команда перебувала в готелі Kharkiv Palace, по якому ввечері 30 грудня російські окупанти завдали ракетного удару. Всі вони вижили.

"Дивом ми всі залишилися живі: троє з п'ятого поверху, колега в холі і колега, який був на 11 поверсі в момент удару",  – повідомили журналісти.

Також додали, що від вибуху простраждала українська перекладачка команди. За даними видання, у жінки було зламані ребро і три хребці. 

Загалом на момент удару в готелі були зайнятими 15 номерів, із них не менше десяти – журналістами. "В Україні ми, як і більшість іноземців, ночували в готелях, де був захищений бункер. Але виявляється: в Україні немає безпечного місця", – пишуть на сайті телеканалу.

Канал засудив напад на готель у Харкові:"Це чергова атака Росії на вільну пресу. Ми сподіваємося, що постраждалі колеги швидко одужають. ZDF продовжуватиме повідомляти про війну проти українського цивільного населення".

30 грудня окупанти вдарили по готелю "Kharkiv Palace" та житловому будинку ракетами "Іскандер-М". Згодом окупанти знову атакували місто безпілотниками. Кількість постраждалих внаслідок атаки зросла до 28 людей, серед них – двоє дітей.

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