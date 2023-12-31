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Новорічний кіберподарунок: ІТ Армія зупинила роботу російських платіжних терміналів

Жителі Росії не можуть розрахуватися безготівкою у закладах, що користуються платіжними терміналами. 

Новорічний кіберподарунок: ІТ Армія зупинила роботу російських платіжних терміналів
Фото: Мінцифри

Українська ІТ Армія зупинила роботу російських платіжних терміналів. 

"Найбільший виробник онлайн-кас Евотор не працює з учора. Тому спроба росіян безготівково розрахуватися за новорічні подарунки обертається поразкою",  – повідомили у Мінцифри. 

Як повідомили у міністерстві, новорічний "праймтайм" у Росії став справжнім колапсом, адже росіяни не можуть платити карткою на касах магазинів, кафе, перукарень чи будь-яких інших бізнесів, що користуються платіжними терміналами. 

Фото: Мінцифри

Цей збій може завдати серйозних збитків економіці агресора.

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