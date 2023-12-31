Новорічний кіберподарунок: ІТ Армія зупинила роботу російських платіжних терміналів

Українська ІТ Армія зупинила роботу російських платіжних терміналів.
"Найбільший виробник онлайн-кас Евотор не працює з учора. Тому спроба росіян безготівково розрахуватися за новорічні подарунки обертається поразкою", – повідомили у Мінцифри.
Як повідомили у міністерстві, новорічний "праймтайм" у Росії став справжнім колапсом, адже росіяни не можуть платити карткою на касах магазинів, кафе, перукарень чи будь-яких інших бізнесів, що користуються платіжними терміналами.
Цей збій може завдати серйозних збитків економіці агресора.
- Нещодавно українські хакери "привітали" зі святами власників російських компаній, які підтримують війну. Понад 53 компанії Росії, які підтримували війну проти України, отримали "новорічні привітання".
- Також хакери зламали “Уралвагонзавод” і “Русснефть”. Серед документів - інформація про “гаманець Януковича” Сергія Курченка.
- Крім того, нещодавно українські хакери, що можуть мати відношення до СБУ, помстилися за "Київстар". Вони знищили IT-інфраструктуру “Росводоканалу”.