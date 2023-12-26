Юрчишин про закриття Телеграму в Україні: треба підвищувати медіаграмотність населення

Нардеп наголосив, що у Телеграмі публікується багато потрібної інформації для суспільства.

Зараз триває дискусія про те, що у Телеграмі публікується велика кількість неперевіреної інформації, і його варто закрити.

Про це розповів голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин в інтерв’ю Укрінформу.

Він наголосив, що у Телеграмі публікується багато потрібної інформації для суспільства, “починаючи від сповіщення про тривоги, ботів різних компаній, наприклад Нової пошти, державних структур, які допомагають людям здобувати необхідну інформацію, і закінчуючи каналами вищих посадових осіб держави”.

Юрчишин зауважив, що для українського суспільства не буде таких інформаційних загроз із боку РФ, коли українське суспільство буде більш обізнане та медіаграмотне. Тоді люди не будуть вірити у все, що публікується у інтернеті.

“Це все, як з динамітом, адже Нобель його вигадав не для того, щоб зробити зброю масового знищення, а щоб розвивати гірничу промисловість. Тому інформація - це м'який динаміт. Нею можна вбити, але водночас вона може допомогти. Питання полягає лише в тому, які джерела будуть читати наші громадяни, який в них рівень критичного мислення та медіаграмотності”, - наголосив нардеп.