10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У Буданова підтвердили, що Путін хоче "закінчити війну", але на умовах Росії
У Буданова підтвердили, що Путін хоче "закінчити війну", але на умовах Росії
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Кабмін вніс до парламенту законопроєкт про мобілізацію (оновлено)
Кабмін вніс до парламенту законопроєкт про мобілізацію (оновлено)
Знаю, як йому зі мною незручно
Знаю, як йому зі мною незручно
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
ППО України і чорні дні російських ПКС
ППО України і чорні дні російських ПКС
ГоловнаТехнології

Юрчишин про закриття Телеграму в Україні: треба підвищувати медіаграмотність населення

Нардеп наголосив, що у Телеграмі публікується багато потрібної інформації для суспільства.

Юрчишин про закриття Телеграму в Україні: треба підвищувати медіаграмотність населення
Ярослав Юрчишин
Фото: facebook/Ярослав Юрчишин

Зараз триває дискусія про те, що у Телеграмі публікується велика кількість неперевіреної інформації, і його варто закрити.

Про це розповів голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин в інтерв’ю Укрінформу.

Він наголосив, що у Телеграмі публікується багато потрібної інформації для суспільства, “починаючи від сповіщення про тривоги, ботів різних компаній, наприклад Нової пошти, державних структур, які допомагають людям здобувати необхідну інформацію, і закінчуючи каналами вищих посадових осіб держави”.

Підписуйтесь на наш Google News

Юрчишин зауважив, що для українського суспільства не буде таких інформаційних загроз із боку РФ, коли українське суспільство буде більш обізнане та медіаграмотне. Тоді люди не будуть вірити у все, що публікується у інтернеті.

“Це все, як з динамітом, адже Нобель його вигадав не для того, щоб зробити зброю масового знищення, а щоб розвивати гірничу промисловість. Тому інформація - це м'який динаміт. Нею можна вбити, але водночас вона може допомогти. Питання полягає лише в тому, які джерела будуть читати наші громадяни, який в них рівень критичного мислення та медіаграмотності”, - наголосив нардеп.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies