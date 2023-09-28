Ілюзія демократії: як Росія просувала псевдовибори на ТОТ у телеграмі

У вересні 2023 року Росія провела псевдовибори на тимчасово окупованих територіях України . Жителі Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей мусили “обрати” представників обласних “законодавчих органів влади” та місцевих адміністрацій. Раніше ОПОРА розповідала , як і чому Росія проводить псевдовибори на тимчасово окупованих територіях (далі — ТОТ), і пояснювала , чому цей “виборчий процес” є політично і юридично нікчемним. У цьому матеріалі ми розповімо, як неслася “передвиборча агітація” в телеграмі та як проросійські медіа намагалися легітимізувати фіктивні вибори на загарбаних українських теренах.

Ми дослідили 225 телеграм-каналів і чатів, серед яких — новинні ресурси та канали окупаційних органів влади, що транслюють контент для тимчасово підконтрольних Росії частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Загалом ми зібрали 6984 публікації зі згадками майбутніх псевдовиборів. На основі цих даних виокремили основні теми і наративи пропагандистів, порахували, як часто згадують різні політичні партії, та виявили, що росіяни публікують підозріло схожі тексти для просування кандидатів у різних областях.

Які партії Росія намагалася “продати” мешканцям ТОТ?

Росія заговорила про місцеві вибори на тимчасово окупованих територіях ще взимку 2023 року, а навесні почала готуватися до них. Приблизно тоді ж телеграм-канали взялися розповідати про партії, які братимуть участь. Зрештою, балотувалися лише представлені в Держдумі РФ:

– “Єдина Росія”;

– “Справедлива Росія”;

– “Нові люди”;

– ЛДПР (Ліберально-демократична партія Росії);

– КПРФ (Комуністична партія Російської Федерації).

Місцеве населення не поспішає створювати власні політичні сили та змагатися за владу на так званих “виборах”. Ба більше, якщо у так званих “ЛНР” і “ДНР” участь беруть усі згадані партії, то в Херсонській і Запорізькій областях список дещо коротший: “Нові люди” не висували там своїх кандидатів. Одному російському ЗМІ партійці пояснили, що не встигли відкрити осередки на нещодавно окупованих територіях.

“Єдина Росія” — найбільш згадувана партія

Хоча у “виборчих списках” представлені лише 5 партій, пропагандистські канали найактивніше розповідають про “Єдину Росію”. Саме ця політсила, згідно з дослідженням ОПОРИ, висунула на ТОТ найбільше кандидатів. Тож наш аналіз тісно переплетений з “виборчою агітацією” “єдиноросів”, адже пропагандистська машина працювала винятково на їхню користь.

Аби довести, що “Єдина Росія” займає чи не весь інфопростір окупаційних каналів у телеграмі, ми порахували, як часто в публікаціях згадується ця та інші партії. Результат зображено на графіках нижче.

На всіх тимчасово окупованих територіях ситуація приблизно однакова, але подекуди, як, наприклад, у Луганській області, перевага “Єдиної Росії” ще більша: на всі партії разом, крім неї, припадає лише близько 5% згадок.

Фото: надано автором

Фото: надано автором

Фото: надано автором

“Велика підтримка” партії Путіна

Піарники “Єдиної Росії” активно поширюють наратив про те, що на ТОТ їх підтримують молодь і звичайні люди. Мовляв, якщо одні просто планують проголосувати, то інші готові навіть вступити до неї.

Чимало кандидатів від “Єдиної Росії”, як розповідає пропаганда, не мали в минулому політичної кар’єри. Заманюючи все більше людей у свої лави, “єдинороси”, по-перше, звʼязують їх партійними зобовʼязаннями і, по-друге, створюють ілюзію підтримки серед різних верств населення.

Щоб переконати в домінуванні “єдиноросів”, окупанти розповідають, як до партії повним складом вступають окупаційні адміністративні та політичні органи. Нещодавно це зробило “міністерство транспорту ДНР”. Імовірно, так “Єдина Росія” прагне закріпити політичний контроль і централізувати вплив на тимчасово окуповані території.

Окупанти також пояснюють, чому жителі ТОТ “підтримують” “Єдину Росію”. Зокрема, текст про це поширили щонайменше 14 ресурсів, які працюють на мешканців Запорізької області: канали ЗМІ, офіційних осіб та установ.

Фото: надано автором

На думку пропагандистів, місцеві нібито хочуть проголосувати за партію, тому що:

● українці на окупованих територіях підтримують курс Володимира Путіна і, відповідно, його партію;

● “Єдина Росія” підтримує так звану “СВО” і допомагає російським військовим;

● “єдинороси” — політичні лідери та управлінці, які взяли на себе відповідальність за долю регіону, тому їх поважають місцеві жителі.

Хоча публікація і стосується Запорізької області, швидше за все, партійці вигадують схожі причини підтримки себе і в інших регіонах.

Праймериз “Єдиної Росії”

Телеграм-канали активно висвітлювали так звані праймериз “Єдиної Росії” у травні 2023 року. Окупанти скористалися звичною для західної аудиторії процедурою, щоб створити ілюзію змагальності серед кандидатів і картинку загального інтересу місцевих жителів до “політичного процесу”. Також це стало нагодою поширити партійну рекламу ще до початку офіційної “передвиборчої кампанії”.

У пропагандистських телеграм-каналах “праймериз” висвітлювали як “велику демократичну й інноваційну процедуру”. Наприклад, щонайменше 5 каналів поширили статтю про історію запровадження попереднього голосування всередині партії та з думкою Путіна про користь процедури.

Фото: надано автором

Вагомою частиною пропаганди став популістський хід “єдиноросів” із написання проєкту “Народної програми”. Це документ, у який жителі ТОТ нібито вносять пропозиції про те, що потрібно змінити чи покращити в їхньому місті чи районі. Якщо вірити вже оприлюдненим, то найбільше жителів Бердянська і Мелітополя хвилюють якість води та відсутність “благоустрою” мікрорайонів і місць для відпочинку.

Фото: надано автором

Уявна досконалість російських “виборів”

Також пропагандисти прагнуть показати, що російське виборче законодавство ідеальне: начебто “псевдовибори” ТОТ організовані згідно з виборчими стандартами, таємниця голосування забезпечується, кандидати в депутати — ціннісні й поважні люди, а виборці найдужче на світі хочуть проголосувати за свого кандидати від “Єдиної Росії”. Утім нагадаємо, що навіть у Кремлі вже публічно визнали, що російські вибори — це лише “дорога бюрократія”.

Найбільш іронічною нам здалася публікація під назвою “Чому російська виборча система найпрозоріша у світі”.

Цю публікацію поширювали й офіційні канали, наприклад, окупаційні адміністрації Запорізької області та міста Енергодара. У ній автори розповідають про “здобутки” російської виборчої системи, висвітлюючи її “переваги” над західними.

Аби ознайомити українську молодь з російськими виборчими стандартами, окупанти організовують “школи молодого виборця” та активно хваляться ними в телеграмі. Як повідомляє Центр національного спротиву, “колаборанти з фейкових виборчих комісій будуть навчати підлітків фальсифікації виборчого процесу”. Такі школи працюватимуть у Росії й на ТОТ до наступних виборів президента РФ у березні 2024 року. Крім того, окупанти активно привчають учнів до дезінформації: на одному з перших занять у “школі” їм потрібно було знайти та спростувати “фейки”, які західні медіа нібито поширюють про вибори в Росії та псевдовибори на ТОТ.

Фото: надано автором

На звинувачення про те, що Росія порушує норми міжнародного права, державна службовиця так званої “ЛНР” і директорка Луганської гімназії Лідія Волкова відповідає, що “не заморським чиновникам визначати майбутнє українських регіонів, а місцевим жителям”.

Фото: надано автором

Тож у своїх публікаціях пропагандисти намагаються довести, що виборчий процес у Росії прозоріший і юридично досконаліший, ніж у західних країнах, і створюють ілюзію його підтримки місцевим населенням. Однак насправді людей змушували голосувати, а тих, хто відмовлявся, затримували та, зокрема, вимагали писати “пояснювальні”.

Звʼязки каналів і “копіпаст”

Вивчаючи повідомлення, ми помітили, що декотрі мають підозріло схожі тексти. Порахувавши дублікати за допомогою “нечіткого пошуку”, зʼясували, що половина завантажених за ключовим словом “вибори” повідомлень мають по дві й більше копії в інших телеграм-каналах.

Нижче ми візуалізували, як розповсюджуються однакові тексти. Для цього канали розділили за регіонами: Донецька і Луганська області окремо, а Запорізька і Херсонська — в одному графіку. Що товстіша лінія, яка зʼєднує два канали, то більше в них однакових повідомлень, а що більший кружечок біля назви каналу, то більше в нього однакових повідомлень з іншими каналами. Усе це слугує черговим підтвердженням координованості окупаційних телеграм-каналів.

Фото: ОПОРА

Подивитись: Мережа зв’язків телеграм-каналів Донецької області

Фото: ОПОРА

Подивитись: Мережа зв’язків телеграм-каналів Луганщини

Фото: ОПОРА

Подивитись: Мережа зв’язків телеграм-каналів Запорізької та Херсонської областей

Найбільше “копіпасту” ми знайшли в каналах окупаційних органів влади та новинних ресурсів. Натомість оригінальний контент частіше публікують проросійські блогери і журналісти на особистих каналах.

Найбільше текстів, продубльованих в інших каналах, опублікували канали “Лента новостей Херсона | Z” (170 схожих повідомлень), “Лента новостей Мелитополя | Z” (151) і “Лента новостей Бердянска | Z” (122). Вони частина однієї медійної групи, адже мають схожу назву, візуальний стиль, спільні сайти й інфраструктуру в російській соціальній мережі “ВКонтактє”, тож переважно є найбільшими постачальниками контенту один для одного. Поза цією групою велику кількість “копіпасту” має запорізький канал “ЯZp” (142) і херсонський “Новини Херсонщини” (95).

Щодо офіційних каналів так званих владних органів, то найбільше дублікатів мають канали окупаційної адміністрації Нової Каховки (150), Херсонської області (84), Запорізької області (65), міста Брянки (51) в Луганській області та “правління” самопроголошеної ЛНР (59). Також багато схожих публікацій в офіційного каналу партії “Єдина Росія” в Луганській області (80). Ймовірно, їхні тексти копіюють новинні канали та осередки партії в менших містах області.

Хоч телеграм-каналів з Донеччини в нашій вибірці було найбільше (68), “копіпасту” в їхньому інформаційному просторі найменше. Найбільше ж скопійованого тексту публікують канали, повʼязані з Херсонською та Запорізькою областями. Ймовірно, це повʼязано з особливостями роботи пропагандистів на різних окупованих територіях. Також слід зважати, що південні області окуповані на 8 років пізніше, ніж Луганськ і Донецьк, тож їхня пропагандистська інфраструктура не така розвинена, як на сході.

Рекордсменом за кількістю дублікатів стала новина про закінчення першої пресконференції “Єдиної Росії” на окупованих територіях. Першим її опублікував ватажок “ДНР” Денис Пушилін, а потім скопіювали або репостнули 22 окупаційні канали Донеччини, зокрема, органи влади так званої “Донецької народної республіки”: “міністерство звʼязку", “міністерство вугілля та енергетики”, “міністерство праці”, “міністерство промисловості та торгівлі”, “міністерство спорту та туризму”, адміністрація голови “ДНР”, пенсійний фонд тощо.

Чому Росія обирає телеграм?

Телеграм укотре підтвердив статус зручного майданчика для російської пропаганди та дезінформації. Ця платформа ніяк не заважала окупантам створювати пародію “виборів” на тимчасово окупованих українських територіях, ігноруючи все, що Росія робить на ТОТ — наприклад, незаконні псевдореферендуми. Телеграм не йде на співпрацю з українськими правоохоронцями, а питання модерації контенту вважає “політичною цензурою”, на яку ніколи не погодиться.

Усі досліджені канали говорять лише про “Єдину Росію”, її новини та здобутки. Ми не знайшли жодної політичної реклами на користь інших партій, а згадки про них з’являлися лише в організаційному контексті (наприклад, у переліках партій і кандидатів, які йдуть на псевдовибори). Така кількість інформації про “єдиноросів” ніби наперед готувала місцевих жителів до “перемоги” цієї політсили.

Велика кількість однакового контенту свідчить про координованість окупаційних телеграм-каналів: вони публікують однакові тексти, репостять публікації один одного і транслюють аналогічні наративи. Раніше ОПОРА вже розповідала, як Росія використовує телеграм для інформаційної окупації захоплених українських територій, і під час фіктивних виборів він далі виконував цю функцію.