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Міністр оборони України Умєров поспілкувався зі своїм польським колегою

Зокрема, Умєров подякував Польщі за лідерство в танковій коаліції.

Міністр оборони України Умєров поспілкувався зі своїм польським колегою
Фото: Рустем Умєров

Голови оборонних відомств України та Польщі Рустем Умєров та Маріуш Блащак провели телефону розмову. 

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

“Подякував Польщі за лідерство в танковій коаліції та значну допомогу з початку повномасштабного вторгнення”, - написав Умєров.

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Нагадаємо, раніше міністр оборон Канади Біл Блер обговорив із головою Міноборони України Рустемом Умєровим подальшу підтримку нашої країни.

А перед тим, 11 вересня, міністри оборони України і США Рустем Умєров і Ллойд Остін також провели телефонну розмову.

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