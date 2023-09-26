Міністр оборони України Умєров поспілкувався зі своїм польським колегою

Зокрема, Умєров подякував Польщі за лідерство в танковій коаліції.

Голови оборонних відомств України та Польщі Рустем Умєров та Маріуш Блащак провели телефону розмову.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

“Подякував Польщі за лідерство в танковій коаліції та значну допомогу з початку повномасштабного вторгнення”, - написав Умєров.

Нагадаємо, раніше міністр оборон Канади Біл Блер обговорив із головою Міноборони України Рустемом Умєровим подальшу підтримку нашої країни.

А перед тим, 11 вересня, міністри оборони України і США Рустем Умєров і Ллойд Остін також провели телефонну розмову.