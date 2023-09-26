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В Києві проходить конкурс на посаду директора антикорупційного департаменту

Документи приймають до 3 жовтня.

В Києві проходить конкурс на посаду директора антикорупційного департаменту

В Києві проходить конкурс кандидатів на посаду директора Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції КМДА. За розпорядженням Київського міського голови Віталія Кличка, прийом документів триває до 3 жовтня. Про це повідомляє сайт КМДА.

«Відбір проводить спеціальна комісія, утворена Київським міським головою.  Протягом п’яти робочих днів після завершення строку подання документів члени комісії вивчають їхню комплектність, повноту та відповідність вимогам і за результатами опрацювання ухвалюють рішення про допуск кандидатів до участі у відборі. Співбесіди із кандидатами триватимуть із 13 жовтня в адміністративній будівлі КМДА на Хрещатику, 36», - йдеться у повідомленні КМДА.

Особи, які бажають взяти участь у відборі, мають подати не лише особисті документи (заяву, копію паспорта, документу про освіту тощо), а ще й презентацію з планом першочергових кроків на посаді директора Департаменту.

За результатами співбесід з кандидатами комісія виставлятиме їм бали. Переможцем стане той кандидат, хто набере найбільшу кількість балів.

Протягом двох робочих днів після складання рейтингу кандидатів комісія має внести обґрунтоване подання щодо призначення Київському міському голові Віталію Кличку, який і призначить переможця на посаду.

Раніше повідомлялося, що головою комісії з відбору кандидатів на посаду директору Департаменту з питань запобігання корупції КМДА Кличко призначив юриста та експерта у сфері антикорупційної політики Олександра Лємєнова. До складу комісії також увійшли відомі антикорупційні активісти, зокрема з "АвтоМайдану", "Руху Чесно", "StateWatch" тощо.

Також раніше повідомлялося, що директором Департаменту культурної спадщини КМДА Віталій Кличко призначив відому громадську діячку, захисницю Києва Марину Соловйову.

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