Помер народний депутат Андрій Іванчук

Йому було 50 років.

Помер народний депутат України останніх трьох скликань Андрій Іванчук.

"Жахлива новина. Сьогодні вночі відійшов у вічність народний депутат України 7-го, 8-го, 9-го скликань Андрій Іванчук. Мої щирі співчуття рідним та близьким у звʼязку з передчасною смертю", – повідомив у Facebook голова ВР Руслан Стефанчук.

Андрій Іванчук народився у червні 1973 року. Був членом партії "Фронт змін", одним із заступників лідера "Батьківщини".

На позачергових парламентських виборах 2014 року був обраний за списком "Народного фронту".

У Верховній Раді 9-го скликання перебував у складі депутатської групи "Довіра, очолював підкомітет з питань банківської діяльності, монетарної стабільності, взаємодії з Національним банком України та захисту прав споживачів фінансових послуг Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики.