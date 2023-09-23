У Раді немає голосів для заборони УПЦ МП, - Стефанчук

На його думку, єдності щодо цього питання немає у різних фракціях.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що в парламенті не знайдеться голосів для заборони УПЦ Московського патріархату.

Про це Стефанчук сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Парламент – це механізм, який ухвалює рішення колективно. І мені здається, що поки немає 226 голосів навколо такого важливого законодавчого акту, виносити його у залу, провалювати для того, щоб просто потішити Російську Федерацію, то це просто безглуздо і юридично, і політично безвідповідально", – сказав Стефанчук.

Він додав, що єдності з питання УПЦ МП немає не тільки в "Слузі народу", але й в інших партіях.

"Я дуже хочу вірити в те, що я побачу 226 голосів. Але поки йде внутрішня дискусія, тому що дискусія проходить не тільки всередині «Слуги народу», а проходить у тому числі в межах інших партій, які позиціонують себе як дуже патріотичні", - сказав голова ВР.

За словами Стефанчука, якщо погоджувальна рада проголосує, то в порядку денному з’являться законопроєкти про заборону УПЦ МП.

Нагадаємо, що понад 125 народних депутатів підписалися під зверненням до спікера парламенту Руслана Стефанчука з вимогою винести на розгляд законопроєкти, які допоможуть заборонити діяльність Московського патріархату в Україні.

Торік Стефанчук заявив, що законопроєкт про заборону УПЦ МП в Україні не розглядатиметься під час війни через загрозу розколу в суспільстві.