Британія проводила таємні переговори з РФ протягом усього часу повномасштабної війни в Україні, – ЗМІ

Британські офіційні особи проводили дипломатичні переговори з ключовими представниками Кремля щодо глобальної безпеки на тлі триваючого конфлікту в Україні, повідомляє Sky News із посиланням на матеріал газети I.

Обережні зустрічі відбувалися протягом останніх 18 місяців у різних місцях, таких як Відень і Нью-Йорк, у рамках закулісних дипломатичних переговорів.

Дискусії в основному точилися навколо проблем безпеки, що впливають як на Великобританію, так і на міжнародне співтовариство, охоплюючи такі теми, як дефіцит зерна та ядерна безпека.

Пр цьому Сполучене Королівство не веде активних мирних переговорів, спрямованих на дипломатичне вирішення конфлікту, як підтвердив високопоставлений британський дипломат, який брав участь у деяких із цих розмов.

«Ми підтримуємо контакт і вважаємо вкрай важливим підтримувати відкритий діалог під час війни в Україні», — сказали вони.

«Ми ні в якому разі не ділимо частини країни чи не укладаємо мирних угод від будь-кого, але життєво важливо тримати цю лінію контакту відкритою».

Речник Управління закордонних справ і розвитку Великобританії (FCDO) повідомив газеті I, що зустрічі з російськими офіційними особами справді відбулися, але лише тоді, коли вони вважалися «абсолютно необхідними». Речник також відкинув будь-які твердження про те, що ці дискусії мали на меті домовитися про припинення конфлікту в Україні, вважаючи такі твердження «ані достовірними, ані точними».

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відповів на заклики щодо переговорів України з російським диктатором Путіним, згадавши вбивство керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. За його словами, немає "жодних підстав" вважати, що Путін поводитиме себе інакше.