CNN: Маккарті не дозволив Зеленському виступити на засідання Конгресу. Той сказав, що так було і з лідерами інших країн
CNN: Маккарті не дозволив Зеленському виступити на засідання Конгресу. Той сказав, що так було і з лідерами інших країн
Рада прийняла закон про нацменшини, що було однією з вимог для початку переговорів про вступ України до ЄС
Рада прийняла закон про нацменшини, що було однією з вимог для початку переговорів про вступ України до ЄС
Виплати військовослужбовцям. Перерахунок за новою постановою буде від 1 червня. Міноборони ще вносить зміни
Виплати військовослужбовцям. Перерахунок за новою постановою буде від 1 червня. Міноборони ще вносить зміни
Росіяни вдарили ракетами по Кременчуку, є загиблі та поранені (оновлення)
Росіяни вдарили ракетами по Кременчуку, є загиблі та поранені (оновлення)
Шмигаль анонсував оновлення пенсійної системи: що очікує українців
Шмигаль анонсував оновлення пенсійної системи: що очікує українців
Прорив “лінії Суровікіна”. Як просувається наступ на півдні
Прорив “лінії Суровікіна”. Як просувається наступ на півдні
Богдан Струтинський: “Ми будемо рухатись у напрямку наближення українського театру до світової культури”
Богдан Струтинський: “Ми будемо рухатись у напрямку наближення українського театру до світової культури”
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Зеленський & Байден: п’ять кроків до перемоги України
Зеленський & Байден: п’ять кроків до перемоги України
ГоловнаСуспільствоВійна

Нацгвардійці знищили ворожий комплекс спостереження "Муром-М"

Це вже третій комплекс, який знищено за два місяці бійцями 11-ї бригади НГУ.

Нацгвардійці знищили ворожий комплекс спостереження "Муром-М"
Фото: Нацгвардія

Одеські нацгвардійці за допомогою дрона-камікадзе знищили російський спостережний комплекс "Муром-М", встановлений для більшої продуктивності на вежі.

Про це Сили оборони півдня України повідомили у Телеграмі.

"За допомогою дрона-камікадзе "очі" ворога знищено", - йдеться у повідомленні.

Це вже третій комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М", знищений за два місяці бійцями 11-ї бригади Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії.

"Муром-М" - комплекс для цілодобового автономного відеотепловізійного спостереження. Його оптичне обладнання дозволяє окупантам розглянути людину на відстані до 10 км, а тепловізор у темряві виявляє автомобіль за 8 км та людей за 4 км.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, що бійці бригади "Сталевий кордон" на Куп’янському напрямку знищили два ворожі комплекси відеоспостереження "Муром-М".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies