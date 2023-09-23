Це вже третій комплекс, який знищено за два місяці бійцями 11-ї бригади НГУ.

Одеські нацгвардійці за допомогою дрона-камікадзе знищили російський спостережний комплекс "Муром-М", встановлений для більшої продуктивності на вежі.

Про це Сили оборони півдня України повідомили у Телеграмі.

"За допомогою дрона-камікадзе "очі" ворога знищено", - йдеться у повідомленні.

Це вже третій комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М", знищений за два місяці бійцями 11-ї бригади Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії.

"Муром-М" - комплекс для цілодобового автономного відеотепловізійного спостереження. Його оптичне обладнання дозволяє окупантам розглянути людину на відстані до 10 км, а тепловізор у темряві виявляє автомобіль за 8 км та людей за 4 км.

Нагадаємо, що бійці бригади "Сталевий кордон" на Куп’янському напрямку знищили два ворожі комплекси відеоспостереження "Муром-М".