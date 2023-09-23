Тарнавський: удари по Криму важливі для успіху контрнаступу

У Криму Сили оборони завдають ударів по місцях зосередження ворожої техніки, особового складу, а також знищують командні центри.

Генерал Олександр Тарнавський, який очолює контрнаступ України вздовж південної лінії фронту, розповів в інтерв’ю CNN, що удари по Криму важливі для успіху контрнаступу.

“Успіх наступальних операцій полягає не тільки в знищенні противника перед собою, а й у знищенні місць зосередження техніки, особового складу і особливо знищення командних центрів”, – сказав він, додавши, що це може створити для ворога безлад на полі бою.

Генерал зауважив, що нанесення ударів по Криму було особливо важливим для підвищення бойового духу бійців.

“Це допомагає нам, але також дає надію на майбутнє”, – сказав він.

Нещодавно Україна завдала ракетного удару по штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі в анексованому Криму. Сили спецоперацій ЗСУ повідомили, що штаб уразили під час проведення наради керівного складу флоту РФ. Повідомляється про десятки загиблих та поранених окупантів.