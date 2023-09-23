За добу на Таврійському напрямку знищено понад 50 одиниць техніки окупантів

Нагадаємо, що українські бійці за минулу добу ліквідували більше 500 російських окупантів.

"Також знищено 4 склади боєприпасів", - додають в пресцентрі.

Було знищено 51 одиницю військової техніки противника, а саме:

Про це повідомляє об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом минулої доби, 22 вересня, українські воїни знищили більше 50 одиниць техніки російських окупантів на Таврійському напрямку.

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