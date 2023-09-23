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За добу на Таврійському напрямку знищено понад 50 одиниць техніки окупантів

Протягом доби військові здійснили 1116 вогневих завдань.

За добу на Таврійському напрямку знищено понад 50 одиниць техніки окупантів
Фото: тг-канал Гострі Картузи

Протягом минулої доби, 22 вересня, українські воїни знищили більше 50 одиниць техніки російських окупантів на Таврійському напрямку.

Про це повідомляє об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби військові здійснили 1116 вогневих завдань. Втрати ворога склали 224 особи. 1 окупант здався в полон.

Було знищено 51 одиницю військової техніки противника, а саме:

  • 6 танків;
  • 11 ББМ;
  • 5 артилерійських систем;
  • 21 БпЛА;
  • 4 одиниці автомобільної техніки;
  • 2 одиниці спеціальної техніки.

"Також знищено 4 склади боєприпасів", - додають в пресцентрі.

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Нагадаємо, що українські бійці за минулу добу ліквідували більше 500 російських окупантів.

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