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Внаслідок обстрілів Куп'янська зруйновано житлові будинки, - Синєгубов

За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано. 

Внаслідок обстрілів Куп'янська зруйновано житлові будинки, - Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов

Минулої доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Богодухівського, Чугуївського та Куп’янського районів Харківщини.

Про це повідомив у Телеграм-каналі керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зокрема, за його словами, під ворожими ударами перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Огірцеве, Плетенівка, Бологівка, Лиман Перший, Синьківка, Петропавлівка та інші населені пункти.

Внаслідок обстрілів Куп'янська зруйновано житлові будинки та господарчі споруди, сталися пожежі.

У с. Гур'їв Козачок Богодухівського району обстрілами пошкоджено об'єкт інфраструктури. У с. Олександрівка Богодухівського району пошкоджено гараж, сталася пожежа. По с. Уди Богодухівського району завдано удару дроном-камікадзе.

За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано. 

Фото: Олег Синєгубов

Фото: Олег Синєгубов

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Нагадаємо, що у Харківській області 21 вересня внаслідок обстрілу Вовчанська пошкоджено будинок, сталася пожежа. Жертв та постраждалих немає. Протягом доби артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали райони більше 14 населених пунктів. 

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