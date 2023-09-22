Росіяни за добу поранили 21 цивільного в Донецькій області і били з артилерії по Сумській, – ОВА

По Чернігівській області росіяни стріляли сім разів за добу (33 вибухи). Ворог обстрілював прикордоння із мінометів, артилерії, некерованих авіаційних ракет. Під обстрілом були громади Чернігівського та Новгород-Сіверського районів. У Новгород-Сіверській громади поцілили в господарську будівлю, сталася пожежа. Про втрати серед місцевого населення чи інші пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Сумській сьогодні вранці росіяни здійснили мінометний обстріл Хотінської громади. Зафіксовано 13 вибухів. Без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 29 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 149 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Юнаківська, Хотінська, Великописарівська, Есманська, Шалигинська, Середино-Будська, Глухівська, Свеська, Новослобідська громади. Краснопільська громада: внаслідок артобстрілу (вісім вибухів) пошкоджено три приватних будинки, ЛЕП, газопровід низького тиску, автомобіль. Юнаківська громада: був артилерійський обстріл (пʼять вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено дві приватні господарчі споруди.

У Дніпропетровській цієї ночі ворог чотири рази бив по Нікопольському району. Цілив з важкої артилерії по районному центру, Червоногригорівській, Покровській та Мирівській громадах. Минулося без загиблих та постраждалих. Пошкоджені пʼять приватних будинків, чотири господарські споруди, газопровід та лінії електропередач. Вчора вранці скинули боєприпас з безпілотника на Марганець. Минулося без наслідків. Під удар потрапив і Криворізький район. По Грушівській громаді агресор вгатив з важкої артилерії. Пошкоджені пʼять приватних будинків, господарська споруда, авто, газогін, лінія електропередач, сонячні панелі. Люди неушкоджені.

У Миколаївській вчора внаслідок збиття силами протиповітряної оборони ворожої цілі уламки пошкодили три житлові будинки, гараж та господарчу споруду. Незначні тілесні ушкодження отримали дві жінки, їм надали медичну допомогу на місці. Також вчора ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Минулося без постраждалих. Також вдень ворожих артилерійських обстрілів зазнали Солончаки – виникла пожежа сухої трави та чагарників, яку було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає.

У Луганській за добу лише в Невському зафіксовано 70 вибухів внаслідок російських обстрілів. Зруйновано щонайменше один будинок. По селу відкривали вогонь як з артилерії, так і з авіації.Від артилерійських та мінометних обстрілів також постраждала Білогорівка. За добу противник здійснив 141 обстріл (532 снаряди).

У Харківській цієї ночі внаслідок обстрілу Вовчанська пошкоджено будинок, сталася пожежа. Жертв та постраждалих немає. Протягом минулої доби артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали райони більше 14 населених пунктів. Зокрема, Графське, Гатище, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Огірцеве Чугуївського району, Копанка, Шийківка Ізюмського району, Берестове, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Куп’янськ-Вузловий, Ківшарівка Куп'янського району.

У Запорізькій було 86 ударів по 22 населених пунктах за минуту добу. Рашисти обстріляли з РСЗВ Новодарівку, Полтавку й Червоне, атакували безпілотниками Залізничне, Новодарівку й Степове, а також вгатили шістьма авіаснарядами по Оріхову, Білогір'ю та Роботиному. Також за минулу добу зафіксовано 74 артилерійських ударів, що прийшлися по території прифронтових міст та сіл, зокрема Гуляйполя, Залізничного, Чарівного, Ольгівського, Малинівки, Полтавки, Левадного, Кам'янського, Павлівки, П'ятихаток й Приморського. Внаслідок артобстрілу Оріхова поранено 75-річну жінку – її доправили до лікувальної установи. Надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та господарчих споруд.

У Донецькій по населених пунктах росіяни здійснили 35 обстрілів. Під вогнем рашистів – 17 населених пунктів: Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Родінське, Торецьк, Гостре, Курдюмівка, Дружба, Костянтинівка, Молодецьке, Предтечине, Новопокровське, Новоселівка Перша, Петропавлівка, Прогрес, Урожайне, Зелений Гай. Пошкоджено 21 житловий будинок (з них: 14 – багатоквартирних), два службових автомобіля, три приватних автомобіля, трубопровід водопостачання, корпус тубдиспансеру, господарча споруда, корпус ЦМЛ, будівля КП "Вода Донбасу", цех ПрАТ "АКХЗ", трансформатор, два гаражі. За добу по області – 21 поранений цивільний.

В Одеській вчора надвечір російські терористи атакували Білгород-Дністровський район ракетами, внаслідок чого є влучання в рекреаційну інфраструктуру. На місці здійнялася пожежа, яку швидко ліквідували. Постраждалих серед цивільних немає.

У Херсонській за добу росіяни здійснили 82 обстріли (383 снаряди), з них по Херсону – пʼять обстрілів (28 снарядів). Внаслідок ворожої атаки села Кізомис Білозерської громади запалювальними боєприпасами згоріли три приватні будинки та господарчі споруди. Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу села Понятівка загинув 58- річний чоловік. Також росіяни вкотре вдарили з авіації по Бериславському району. Окупанти випустили керовані авіабомби по Львовому, влучили у приватні будинки. 63-річна жінка отримала травми несумісні з життям. Внаслідок обстрілів Білозерки загинув 49-річний чоловік, дві жінки – поранені. Окупанти вдарили по селу Зеленівка з артилерії. Влучили в житлову будівлю. Рятувальники з-під завалів дістали 63-річну жінку. На жаль, вона отримала травми несумісні з життям. Ворог поцілив по житловій забудові Козацького. Травми отримав місцевий житель 76 років, який перебував у квартирі.Всього за добу по області 7 людей загинули, ще 12 дістали поранення.

Нагадаємо, минулої доби Росія завдала чергового масованого ракетного удару по енергетичній, промисловій та іншій цивільній інфраструктурі України 44 крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55 та шістьма зенітними керованими ракетами С-300. Протиповітряною обороною знищено 38 крилатих ракет. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, навчальні та медичні заклади, гуртожитки та інша цивільна інфраструктура.