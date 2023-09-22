​Уночі ворог чотири рази бив по Нікопольщині. Пошкоджено будинки, газопровід та лінії електропередачі

Минулося без загиблих та постраждалих.

Росіяни за ніч 4 рази обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Під ворожим вогнем опинилися Нікополь, Червоногригорівська, Покровська та Мирівська громади.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Про ситуацію за ніч. Чотири рази ворог бив по Нікопольщині. Цілив з важкої артилерії по районному центру, Червоногригорівській, Покровській та Мирівській громадах. Минулося без загиблих та постраждалих. Втім, є руйнування Пошкоджені 5 приватних будинків та 4 господарські споруди. А ще – газопровід та лінії електропередачі", - написав він у Telegram.

У решті районів Дніпропетровщини було спокійно, без обстрілів.

Нагадаємо, вчора ввечері російська армія атакувала Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини. Внаслідок обстрілу пошкоджені 5 приватних будинків, господарська споруда та авто. Понівечені газогін і лінія електропередач. Побито сонячні панелі.