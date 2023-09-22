Прорив “лінії Суровікіна”. Як просувається наступ на півдні
Прорив “лінії Суровікіна”. Як просувається наступ на півдні
Зеленський на зустрічі зі сенаторами США заявив - якщо Україна не отримає допомогу, то програє війну (доповнено)
Зеленський на зустрічі зі сенаторами США заявив - якщо Україна не отримає допомогу, то програє війну (доповнено)
Ворог тричі вдарив ракетами по Дрогобичу, – ОВА
Ворог тричі вдарив ракетами по Дрогобичу, – ОВА
Мораевцький сказав, що Польща припиняє постачання зброї Києву. Дуда назвав це вирваним з контексту (доповнено)
Мораевцький сказав, що Польща припиняє постачання зброї Києву. Дуда назвав це вирваним з контексту (доповнено)
Рада прийняла закон про нацменшини, що було однією з вимог для початку переговорів про вступ України до ЄС
Рада прийняла закон про нацменшини, що було однією з вимог для початку переговорів про вступ України до ЄС
Росія атакувала Харків, Київ, Херсон, Черкаси, Рівне, Хмельницьку, Львівську області (доповнено)
Росія атакувала Харків, Київ, Херсон, Черкаси, Рівне, Хмельницьку, Львівську області (доповнено)
Росіяни випустили три групи ракет по Україні та провели другу хвилю атаки (оновлено)
Росіяни випустили три групи ракет по Україні та провели другу хвилю атаки (оновлено)
У Рівному є влучання від ворожих ракет, пошкоджено енергетичну та цивільну інфраструктуру (оновлено)
У Рівному є влучання від ворожих ракет, пошкоджено енергетичну та цивільну інфраструктуру (оновлено)
Щонайменше 11 людей поранені внаслідок атаки на Черкаси (оновлено)
Щонайменше 11 людей поранені внаслідок атаки на Черкаси (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

​Уночі ворог чотири рази бив по Нікопольщині. Пошкоджено будинки, газопровід та лінії електропередачі

Минулося без загиблих та постраждалих.

​Уночі ворог чотири рази бив по Нікопольщині. Пошкоджено будинки, газопровід та лінії електропередачі

Росіяни за ніч 4 рази обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Під ворожим вогнем опинилися Нікополь, Червоногригорівська, Покровська та Мирівська громади.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Про ситуацію за ніч. Чотири рази ворог бив по Нікопольщині. Цілив з важкої артилерії по районному центру, Червоногригорівській, Покровській та Мирівській громадах. Минулося без загиблих та постраждалих. Втім, є руйнування Пошкоджені 5 приватних будинків та 4 господарські споруди. А ще – газопровід та лінії електропередачі", - написав він у Telegram.

У решті районів Дніпропетровщини було спокійно, без обстрілів.

Нагадаємо, вчора ввечері російська армія атакувала Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини. Внаслідок обстрілу пошкоджені 5 приватних будинків, господарська споруда та авто. Понівечені газогін і лінія електропередач. Побито сонячні панелі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies