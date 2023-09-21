За день росіяни обстріляли 11 громад Сумщини

Протягом дня на Сумщині було зафіксовано 149 вибухів.

Сьогодні, 21 вересня, російських обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Юнаківська, Хотінська, Великописарівська, Есманська, Шалигинська, Середино-Будська, Глухівська, Свеська та Новослобідська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Протягом дня 21 вересня росіяни здійснили 29 обстрілів прикордоння Сумщини, було зафіксовано 149 вибухів.

Зокрема, Краснопільську громаду російська армія обстріляла з АГС, артилерії та мінометів.

Великописарівську громаду обстріляли з мінометів та СПГ.

По Білопільській громаді завдали ударів з артилерії та ракетами з вертольоту.

Новослобідську, Есманську, Середино-Будську та Шалигинську громади росіяни обстріляли з мінометів.

Крім того, Хотінську, Юнаківську, Глухівську та Свеську громади окупанти обстріляли з артилерії.

Нагадаємо, російські окупанти вдарили чотирма керованими авіабомбами по селу Львове на Херсонщині. Внаслідок удару важкі травми отримала 63-річна жителька. Медики, які приїхали на допомогу, лише констатували смерть жінки.