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Окупанти скинули на село Львове у Херсонській області чотири керовані авіабомби. Є загибла

Під вогнем ворога опинилося і село Тягинка, а також Одрадокам’янка та Миколаївка.

Окупанти скинули на село Львове у Херсонській області чотири керовані авіабомби. Є загибла
Фото: Telegram/Олександр Прокудін

Російські окупанти вдарили чотирма керованими авіабомбами по селу Львове на Херсонщині.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Внаслідок удару важкі травми отримала 63-річна жителька. Медики, які приїхали на допомогу, лише констатували смерть жінки. 

Також під вогнем ворога опинилася Тягинка. Росіяни вдарили по селу двома КАБ. Також під обстріл потрапили Одрадокам’янка та Миколаївка. На щастя, обійшлося без жертв.

Фото: Telegram/Олександр Прокудін

Фото: Telegram/Олександр Прокудін

Фото: Telegram/Олександр Прокудін

Фото: Telegram/Олександр Прокудін

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Нагадаємо, нині окупанти вдарили по Білозерці, де загинула людина і ще дві були поранені.

Уночі 21 вересня росіяни атакували село Кізомис запалювальними снарядами. У результаті згоріли три приватні будинки та господарчі споруди. Також російська армія накрила вогнем житлові квартали Херсона. Росіяни влучили у будівлю гуртожитку. Зранку окупанти атакували Херсон. Від обстрілу одна людина загинула.

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