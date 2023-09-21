Уранці росіяни обстріляли село Кізомис на Херсонщині

Уночі 21 вересня росіяни атакували село Кізомис Херсонської області запалювальними снарядами.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Кізомис. Цієї ночі російські терористи атакували село запалювальними боєприпасами. Внаслідок ворожих ударів згоріли три приватні будинки та господарчі споруди", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російська армія близько 3:40 вкрила вогнем житлові квартали Херсона. Росіяни поцілили у будівлю гуртожитка, коли люди ще спали. Потім, близько сьомої ранку, ворог знову вдарив по місту. Внаслідок другого обстрілу загинула 81-річна жінка.