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Уранці росіяни обстріляли село Кізомис на Херсонщині

Згоріли три приватні будинки.

Уранці росіяни обстріляли село Кізомис на Херсонщині
Наслідки обстрілу села Кізомис. Ілюстративне фото
Фото: Херсонська ОВА

Уночі 21 вересня росіяни атакували село Кізомис Херсонської області запалювальними снарядами.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Кізомис. Цієї ночі російські терористи атакували село запалювальними боєприпасами. Внаслідок ворожих ударів згоріли три приватні будинки та господарчі споруди", – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, російська армія близько 3:40 вкрила вогнем житлові квартали Херсона. Росіяни поцілили у будівлю гуртожитка, коли люди ще спали. Потім, близько сьомої ранку, ворог знову вдарив по місту. Внаслідок другого обстрілу загинула 81-річна жінка.

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