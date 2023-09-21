Уночі ворог обстрілював п’ять районів Харківщини, є поранений

Рано вранці росіяни вдарили по Харкову. Поранені двоє чоловіків.

Сьогодні близько 6:00 ранку росіяни завдали удару 6-ма ракетами, попередньо С-300, по Харкову. Пошкоджено виробничу будівлю цивільного підприємства в Слобідському районі, вікна у відділенні екстреної меддопомоги, є влучання в дорогу.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, зазнав поранення та був госпіталізований чоловік 58 років. Чоловік 65 років отримав незначні ушкодження госпіталізації не потребував. Обстеження місць триває. Близько 1:00 ночі ворог обстріляв селище Куп'янськ-Вузловий та село Ківшарівка Куп'янського району. Пошкоджено гараж та неексплуатовану будівлю, сталися пожежі.

Протягом минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти та цивільних мешканців в Куп'янському, Богодухівському, Чугуївському, Харківському та Ізюмському районах. У селі Одноробівка Богодухівського району пошкоджено 3 багатоквартирні та 1 приватний будинок, 5 господарчих споруд, 4 автомобілі, 2 гаражі.

У селах Симинівка та Верхня Писарівка Чугуївського району через обстріли сталися лісові пожежі. У селі Перовське Богодухівського району внаслідок мінометного обстрілу отримав осколкове поранення чоловік 65 років. У селищі Високий Харківського району чоловік 46 років зазнав поранення, розбираючи вдома вибуховий пристрій.

Поблизу села Крейдянка Ізюмського району вантажний автомобіль КРАЗ наїхав на вибухонебезпечний предмет (попередньо, на протитанкову міну), водій не постраждав.

Тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 4,7 га території та знешкодили 82 вибухонебезпечні предмети.

Нагадаємо, протягом доби 19 вересня російські окупанти обстрілювали населені пункти Куп'янського, Богодухівського та Ізюмського районів Харківської області. Внаслідок ворожих обстрілів загинули шестеро людей.