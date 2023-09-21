Сили ППО збили понад 20 ворожих цілей над Києвом, – КМВА

Під час сьогоднішньої атаки на Київ ворог випустив крилаті ракети типу Х-101/555/55 з десяти літаків стратегічної авіації.

Про це повідомляє у Тelegram КМВА.

Згідно з повідомленням, сили та засоби ППО знищили понад 20 ворожих цілей. Але внаслідок збиття ракет сталося падіння уламків в кількох районах столиці. В Шевченківському районі є пошкодження газової труби, попередньо без загоряння.

У Дарницькому районі уламками пошкоджено нежитлові приміщення та припарковані автомобілі. Є загоряння. Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється.

"Тривога в Києві тривала понад 2 години. Столиця вже перетнула позначу в 1 000 годин тривог з початку повномасштабного вторгнення! Лише уявіть – півтора місяці безперервної тривоги", – заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Нагадаємо, Росія раннім ранком 21 вересня атакувала ракетами Харків і Київ, Черкаси, Хмельницьку, Львівську області. У Києві – щонайменше семеро постраждалих, у Харкові – двоє, в Черкаській області – пʼятеро. Інформація уточнюється.