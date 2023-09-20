Російські окупанти обстріляли за день вісім громад Сумщини

Під час обстрілів мирне населення області не постраждало.

Сьогодні, 20 вересня, російських обстрілів зазнали Краснопільська, Юнаківська, Хотінська, Великописарівська, Білопільська, Миропільська, Новослобідська та Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 15 обстрілів прикордоння, було зафіксовано 69 вибухів.

Зокрема, по Великописарівській громаді росіяни били з мінометів та АГС, а також скинули ВОГи з БпЛА.

Новослобідську громаду росіяни обстріляли з артилерії, а Білопільську - з артилерії та з танку.

Крім того, Юнаківську, Хотінську, Зноб-Новгородську, Краснопільську та Миропільську громади росіяни обстріляли з мінометів.

Нагадаємо, російські війська 20 вересня з міномета обстріляли Торецьк у Донецькій області. Внаслідок обстрілу загинули четверо мирних громадян України.