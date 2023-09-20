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Російські окупанти обстріляли за день вісім громад Сумщини

Під час обстрілів мирне населення області не постраждало.

Російські окупанти обстріляли за день вісім громад Сумщини
Фото: Сумська обласна прокуратура

Сьогодні, 20 вересня, російських обстрілів зазнали Краснопільська, Юнаківська, Хотінська, Великописарівська, Білопільська, Миропільська, Новослобідська та Зноб-Новгородська громади Сумської області

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 15 обстрілів прикордоння, було зафіксовано 69 вибухів. 

Зокрема, по Великописарівській громаді росіяни били з мінометів та АГС, а також скинули ВОГи з БпЛА.

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Новослобідську громаду росіяни обстріляли з артилерії, а Білопільську - з артилерії та з танку.

Крім того, Юнаківську, Хотінську, Зноб-Новгородську, Краснопільську та Миропільську громади росіяни обстріляли з мінометів.

Нагадаємо, російські війська 20 вересня з міномета обстріляли Торецьк у Донецькій області. Внаслідок обстрілу загинули четверо мирних громадян України.

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