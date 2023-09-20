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Через російський обстріл на Дніпропетровщині без світла залишилась тисяча родин

На щастя, минулося без загиблих і постраждалих.

Через російський обстріл на Дніпропетровщині без світла залишилась тисяча родин
Фото: Сергій Лисак

Російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область з артилерії та вдарили по ній безпілотниками.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Вранці ворог спрямував два БпЛА на Червоногригорівську громаду. Пообіді – накрив артилерійським вогнем Марганець”, - повідомив Лисак. 

Внаслідок обстрілу пошкоджені 3 приватні будинки та 2 господарські споруди, а також нежитлова будівля.

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Крім того, був понівечений енергетичний об'єкт і лінія електропередач, без світла залишилась тисяча родин. 

Також від обстрілу зайнялася суха трава, рятувальники вже приборкали пожежу.

На щастя, минулося без загиблих і постраждалих.

Нагадаємо, російські окупанти завдали удару по Золочівській громаді Харківщини. У результаті був поранений чоловік.

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