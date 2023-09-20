Через російський обстріл на Дніпропетровщині без світла залишилась тисяча родин

Російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область з артилерії та вдарили по ній безпілотниками.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“Вранці ворог спрямував два БпЛА на Червоногригорівську громаду. Пообіді – накрив артилерійським вогнем Марганець”, - повідомив Лисак.
Внаслідок обстрілу пошкоджені 3 приватні будинки та 2 господарські споруди, а також нежитлова будівля.
Крім того, був понівечений енергетичний об'єкт і лінія електропередач, без світла залишилась тисяча родин.
Також від обстрілу зайнялася суха трава, рятувальники вже приборкали пожежу.
На щастя, минулося без загиблих і постраждалих.
Нагадаємо, російські окупанти завдали удару по Золочівській громаді Харківщини. У результаті був поранений чоловік.